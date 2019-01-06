Россия U20

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ЛокомотивДинамо Р
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ВитязьЦСКА
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УэскаБетис
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00:00
Россия U20Швейцария U20
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1 период
04:00
США U20Финляндия U20
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарАдмирал
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15:00
Металлург МгТорпедо
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ХК СочиБарыс
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НефтехимикАвангард
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СпартакСибирь
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
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21:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
3:4
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Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
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03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Айлендерс
не начался
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Реал МадридРеал Сосьедад
не начался
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ХетафеБарселона
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14:30
Салават ЮлаевАмур
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15:00
ТракторАвтомобилист
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17:00
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17:00
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17:00
Динамо МнЦСКА
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17:30
ЙокеритСКА
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Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
01:00
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
01:00
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Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
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23:30
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
23:30
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
не начался
Россия U20 Швейцария U20

Матч за бронзу: Россия обыгрывает Швейцарию. LIIVE

Онлайн-трансляция матча Россия — Швейцария

Сборная России в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею играет с командой Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
06 января 00:00   |  1 период
Россия U20
Россия U20
1:0
Швейцария U20
Швейцария U20
1:0
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Джонатан Алари  (Канада), Тобиас Бьёрк  (Швеция)
1:0Слепец
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'11

Наша сборная продолжает красиво комбинировать. Приятно, что разочарование от полуфинального поражения от США не оказало ключевого влияния на качество сегодняшнего хоккея.

'10

Ну а Холленштайн продолжает трудиться в поте лица. Отразил сейчас щитком мощный щелчок от синей линии.

'9

В первый раз в матче потревожили Кочеткова — Эггенбергер бросал. Спокойно сработал наш голкипер, а трибуны бурно отреагировали.

'8

Кравцов вываливался на пятак в быстрой атаке после паса Денисенко — Холленштайн был начеку.

'7

6-0 по броскам. Очень важно, что агрессивно играем в чужой зоне. Такой хоккей неприятен для Швейцарии. Ну а для нашей сборной нетипичен на этом турнире.

'6

Пропущенный гол не взбодрил соперника сборной России. Может быть, швейцарцы и рады бы атаковать, но подопечные Брагина этого делать им не дают.

'5

Размашистая атака сборной России с ходу. Иван Морозов получил шайбу на входе в зоне и перевел с левого на правый борт Кириллу Слепцу. Тот воспользовался подключением Александра Романова на пятак и сыграл за счет партнера, изящно обыграв защитника и вратаря!

'5

ГОООООООООООООООООООЛ! Кирилл Слепец — 1:0!

'4

Полное преимущество сборной России, швейцарцы до сих пор ни разу не добрались до ворот Кочеткова. А пропустить уже вполне могли.

'2

Продолжаем давить и создаем первый голевой момент! Холленштайн после броска Ольшанского, поймав шайбу, завалился на лед и едва не упал с ней в ворота!

'1

Россия сразу же полезла вперед, навалившись на ворота Холенштайна и нанесла два броска в створ. Первый швейцарский голкипер отбил, второй поймал в ловушку.

'1

Поеееехали! Матч начался.

00:07

Петр Кочетков и Лука Холенштайн защищают ворота команд.

00:06

Еще никогда в матче за бронзу на молодежных чемпионатах мира не встречались сборные России и Швейцарии. При этом для швейцарцев бронзовые медали — рекордный результат 2006 года. Россия семь раз участвовала в играх за третье место и выиграла все!

00:05

Россия и Швейцария уже встречались на групповом этапе, и тогда наши соперники быстро повели в две шайбы, но в итоге были разбиты благодаря блестящему третьему периоду в исполнении России. А еще в том матче были два буллита в российские ворота в одном эпизоде — уникальный для хоккея случай.

00:00

Состав сборной России на сегодняшний матч, выставленный тренерским штабом Валерия Брагина:

Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Подколзин — Ив.Морозов — Старков, Марченко.

23:55

Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

23:50

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня сборная России на молодежном чемпионате мира сыграет в матче за третье место с командой Швейцарии.