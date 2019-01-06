Россия U20

Россия и Швейцария уже встречались на групповом этапе, и тогда наши соперники быстро повели в две шайбы, но в итоге были разбиты благодаря блестящему третьему периоду в исполнении России. А еще в том матче были два буллита в российские ворота в одном эпизоде — уникальный для хоккея случай.