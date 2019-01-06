Россия U20

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Наша сборная продолжает красиво комбинировать. Приятно, что разочарование от полуфинального поражения от США не оказало ключевого влияния на качество сегодняшнего хоккея.
Ну а Холленштайн продолжает трудиться в поте лица. Отразил сейчас щитком мощный щелчок от синей линии.
В первый раз в матче потревожили Кочеткова — Эггенбергер бросал. Спокойно сработал наш голкипер, а трибуны бурно отреагировали.
6-0 по броскам. Очень важно, что агрессивно играем в чужой зоне. Такой хоккей неприятен для Швейцарии. Ну а для нашей сборной нетипичен на этом турнире.
Пропущенный гол не взбодрил соперника сборной России. Может быть, швейцарцы и рады бы атаковать, но подопечные Брагина этого делать им не дают.
Размашистая атака сборной России с ходу. Иван Морозов получил шайбу на входе в зоне и перевел с левого на правый борт Кириллу Слепцу. Тот воспользовался подключением Александра Романова на пятак и сыграл за счет партнера, изящно обыграв защитника и вратаря!
Полное преимущество сборной России, швейцарцы до сих пор ни разу не добрались до ворот Кочеткова. А пропустить уже вполне могли.
Россия сразу же полезла вперед, навалившись на ворота Холенштайна и нанесла два броска в створ. Первый швейцарский голкипер отбил, второй поймал в ловушку.
Поеееехали! Матч начался.
Петр Кочетков и Лука Холенштайн защищают ворота команд.
Еще никогда в матче за бронзу на молодежных чемпионатах мира не встречались сборные России и Швейцарии. При этом для швейцарцев бронзовые медали — рекордный результат 2006 года. Россия семь раз участвовала в играх за третье место и выиграла все!
Россия и Швейцария уже встречались на групповом этапе, и тогда наши соперники быстро повели в две шайбы, но в итоге были разбиты благодаря блестящему третьему периоду в исполнении России. А еще в том матче были два буллита в российские ворота в одном эпизоде — уникальный для хоккея случай.
Состав сборной России на сегодняшний матч, выставленный тренерским штабом Валерия Брагина:
Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Подколзин — Ив.Морозов — Старков, Марченко.
Игра начнется в 00:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня сборная России на молодежном чемпионате мира сыграет в матче за третье место с командой Швейцарии.