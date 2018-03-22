Кубок Гагарина. ЦСКА и «Йокерит» обменялись голами. LIVE
В пятом матче серии Кубка Гагарина ЦСКА принимает «Йокерит»
В пятом матче серии Кубка Гагарина, находящийся в шаге от общей победы ЦСКА принимает финский «Йокерит». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
22 марта 19:30 | 2 период
ЦСКА
1:1
Йокерит
1:1
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Мартин Франё (Чехия), Роман Гофман (Москва, Россия)
Телегин2'
1:1Капризов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1О'Нилл
Виртанен2'
Андерсен2'
ЦСКА
Йокерит
ВРАТАРИ
90 Илья Сорокин 31 Ларс Юханссон
ЗАЩИТНИКИ
53 Алексей Марченко 33 Михаил Пашнин 89 Никита Нестеров 88 Артём Блажиевский 55 Богдан Киселевич 38 Михаил Науменков 37 Мэт Робинсон
НАПАДАЮЩИЕ
96 Андрей Кузьменко 78 Максим Шалунов 21 Михаил Григоренко 8 Никита Попугаев 43 Валерий Ничушкин 11 Сергей Андронов 13 Роман Любимов 41 Грег Скотт 97 Кирилл Капризов 7 Иван Телегин 16 Джефф Плэтт 27 Кирилл Петров 22 Александр Попов
ВРАТАРИ
31 Карри Рямё 30 Райан Запольски
ЗАЩИТНИКИ
4 Томми Кивистё 21*97* 7 Оливер Лауридсен 21*97* 44 Йеспер Йенсен 21*97* 79 Никлас Андерсен 21*97* 18 Сами Лепистё 21*97* 2 Расмус Риссанен 21*97*
НАПАДАЮЩИЕ
13 Петтери Виртанен 34 Олли Палола 11 Стив Мозес 54 Эрик Эмбрих 37 Джон Норман 22 Мика Ниеми 71 Никлас Йенсен 12 Марко Анттила 48 Хенри Иконен 93 Петер Регин 61 Томми Хухтала 20 Ээли Толванен 21 Брайан О'Нилл 6 Ессе Йоэнсуу
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