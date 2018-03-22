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КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:3
закончен
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
1:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
2:1 (ОТ)
закончен
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
0:4
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
89:81
закончен
20:45
Анадолу Эфес Химки
73:85
закончен
22:30
Баскония Бамберг
103:79
закончен
22:45
Уникаха Барселона
95:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
132:129
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
119:105
закончен
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
105:111
закончен
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
119:98
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
online
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
102:135
закончен
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
120:127
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
98:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
13:00
Женщины. Короткая программа
online
20:20
Пары. Короткая программа
online
Хроника /
13:05
WADA потребовало признать доклад Макларена для восстановления РУСАДА
online
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
1:1
2 период
19:30
ЦСКАЙокерит
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
не начался
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Валенсия
не начался
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
не начался
22:45
ГерманияИспания
не начался
22:45
НидерландыАнглия
не начался
22:45
АргентинаИталия
не начался
23:00
ФранцияКолумбия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
не начался
21:00
Бамберг Уникаха
не начался
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
ЦСКА Йокерит
Матчи ЦСКА и финского «Йокерита» всегда выходят жаркими РИА Новости
Матчи ЦСКА и финского «Йокерита» всегда выходят жаркими

Кубок Гагарина. ЦСКА и «Йокерит» обменялись голами. LIVE

В пятом матче серии Кубка Гагарина ЦСКА принимает «Йокерит»

В пятом матче серии Кубка Гагарина, находящийся в шаге от общей победы ЦСКА принимает финский «Йокерит». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
22 марта 19:30   |  2 период
ЦСКА
ЦСКА
1:1
Йокерит
Йокерит
1:1
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Телегин2'
1:1Капризов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1О'Нилл
Виртанен2'
Андерсен2'
Подробная статистика матча