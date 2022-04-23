19:15

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на главном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги! Cегодня есть шанс, что разрешится интрига в борьбе за Серебряную салатницу, которую в десятый раз подряд над головой может поднять мюнхенская «Бавария». Последней командой, способной помешать этому, является дортмундская «Боруссия».