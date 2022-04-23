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10-е чемпионство подряд все ближе: «Бавария» обыгрывает «Боруссию». LIVE

Бундеслига. 31-й тур. «Бавария» — «Боруссия». ОНЛАЙН

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Йозуа Киммих (справа) стал главным героем матча против «Боруссии»

Йозуа Киммих (справа) стал главным героем матча против «Боруссии»

Twitter «Баварии»
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги на «Альянц Арене» мюнхенская «Бавария» в «Дер Класикер» принимает дортмундскую «Боруссию», которая лишь в случае победы сумеет сохранить шансы в борьбе за чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Германия - Бундеслига. 31-й тур
1-й тайм
23 апреля 19:30
Бавария
Мюнхен
15' Гнабри
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
1-й тайм

15' Гнабри

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'24

Эмре Джан боднул Альфонсо Дэвиса, включив на максимум звук «Альянц Арены». Болельщики загудели, а боковой судья оперативно потушил искру, из которой вполне могла воспламениться настоящая драка.

'22

Беллингем навешивал с левого фланга, заставив Нойера выйти из ворот.

'19

Любопытно, что «Боруссия» пропустила после первого же стандартного положения у собственных ворот. Отметим, что для мюнхенцев этот гол стал 17-м в текущем сезоне, забитым после стандарта. По данному показателю команду Юлиана Нагельсманна опережает лишь «Фрайфбург».

'17

Джон Беллингем фолит в центре поля.

'15

ГОООООООООООООЛ! Серж Гнабри бьет с линии штрафной в одно касание после розыгрыша углового и забивает! 1:0!!!

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'13

Диагональный пас на Комана прошел, но уж по очень сложной траектории летел мяч, ничего с ним Кингсли не смог поделать.

'11

Марко Ройс повалил на газон Киммиха, штрафной исполнят хозяева.

'8

Напомним, что последний раз дортмундцы побеждали в Мюнхене в 2014 году, тогда желто-черные обыграли своих оппонентов со счетом 3:0.

'6

Горетцка попытался внешней стороной стопы обработать сложный мяч, но длины поля ему не хватило.

'5

Джан отдал разрезающий пас на Холанда, но на выходе уверенно сыграл Нойер и перехватил эту передачу.

'3

Первые минуты игры остаются за гостями.

19:31

Игра началась! Поехали!

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19:25

Состав «Боруссии»: Хитц, Джан, Аканджи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингем, Геррейро, Рейньер, Ройс, Холланд.

19:20

Состав «Баварии»: Нойер, Павар, Юпамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

19:15

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на главном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги! Cегодня есть шанс, что разрешится интрига в борьбе за Серебряную салатницу, которую в десятый раз подряд над головой может поднять мюнхенская «Бавария». Последней командой, способной помешать этому, является дортмундская «Боруссия».

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