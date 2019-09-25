Нижний Новгород

'45+1

Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Поначалу игровое преимущество было у нижегородцев, затем краснодарцы перехватили инициативу, но забить пока что никому не удалось. Будем надеяться, что во втором тайме голы будут, а пока отдохнём немного.