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Трансляция
С конца
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'56
'53
Сапета прошёл к штрафной, потерял мяч в борьбе, но на подборе оказался Сапета, который нанёс резкий удар низом от линии штрафной — и получилось ужасно неточно.
'51
Намли пытался вырезать передачу в штрафную, но точности ему не хватило.
'49
С угловым «Нижний Новгород» легко справился.
'48
Берг покатил мяч на Намли, который с ходу резко пробил под перекладину — Анисимов среагировал и кулаками перевёл на угловой!
'46
'46
'46
Команды возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Поначалу игровое преимущество было у нижегородцев, затем краснодарцы перехватили инициативу, но забить пока что никому не удалось. Будем надеяться, что во втором тайме голы будут, а пока отдохнём немного.
'45
Стоцкий выполнил навес в штрафную, где Кайо пробил головой мимо ворот.
'43
На этот раз Берг пробил с ходу из-за пределов штрафной; вышедший из ворот Анисимов задел мяч, а дальше кто-то из защитников опередил Сулейманова, не дав ему сыграть на добивании!
'41
Берг завозился с обработкой мяча в штрафной и упустил момент для удара — отобрали у него мяч.
'39
Стоцкий неудачно прострелил в штрафную, до ждавшего передачу Сулейманова мяч не дошёл.
'37
Не получилась атака правым флангом у «Краснодара», потеряли гости мяч.
'35
Сапета с фланга забросил мяч в штрафную, где Крицюк опередил Игнатовича и забрал его в руки.
'33
На этот раз навес Игнатовича со стандарта оказался более удачным, но Хозин после него неточно пробил головой.
'31
Игнатович навесил со штрафного к дальней штанге — Крицюк спокойно забрал мяч в руки.
'29
Сулейманов не смог выиграть верховую борьбу в штрафной после мягкого навеса.
'27
Камболов прошёл к штрафной и резко пробил по воротам со средней дистанции — Анисимов отразил удар.
'25
Сапета нарушил правила в атаке в борьбе с Намли.
'23
Крицюк! Хозин очень опасно пробил с этого стандарта — резкий удар с отскоком от газона получился — но голкипер, упав на колени, сумел отбить мяч в сторону, а дальше защитники подстраховали!
'22
'20
В офсайде оказался Гаджибеков. Часто подключается он к атакам, не только на стандартах.
'19
Теперь «Нижний Новгород» угловой заработал. Гаджибеков в высоком прыжке добрался до мяча и нанёс удар головой — правее ворот получилось.
'17
'16
Кайо Панталеан пробил по воротам с дальней дистанции — резкий удар получился, но Анисимов в падении зафиксировал мяч!
'14
Анисимов в прыжке кулаком выбил мяч из штрафной после подачи того же Сулейманова от угла поля.
'13
Сулейманов вошёл в штрафную, обыграл одного соперника, но затем Сапета выбил мяч за лицевую.
'11
Пока слишком много неточных передач у «Новгорода». Вроде бы и стараются хозяева идти в атаку, но много суетятся и теряют мяч.
'9
Сапета неудачно навесил в штрафную, никто из партнёров до мяча не добрался.
'7
Не успел Палиенко к мячу после сильной передачи Игнатовича, и тот достался «Краснодару».
'5
Рамирес пытался сместиться с фланга в штрафную, но Зуев в чистом подкате выбил у него мяч.
'3
Хозин заработал штрафной на фланге. Комолов сильно навесил — мяч улетел за пределы поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.