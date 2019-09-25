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ЭйбарСевилья
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21:00
СельтаЭспаньол
п11.88x3.62п24.52
22:00
Реал СосьедадАлавес
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ТориноМилан
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АмурАдмирал
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НефтехимикКуньлунь Ред Стар
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СеверстальДинамо Мн
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СКАСалават Юлаев
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19:30
СпартакАвтомобилист
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ХК СочиДинамо М
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Нижний Новгород Краснодар

Забыть провалы: «Краснодар» сражается с отцом Черышева. LIVE

Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Нижний Новгород» — «Краснодар». LIVE

После разгромного поражения в Лиге Европы от Базеля и проигрыша ЦСКА в чемпионате России «Краснодар» играет на выезде с «Нижним Новгородом», который тренирует Дмитрий Черышев — отец Дениса Черышева. Встреча проходит в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала  |   25 сентября 19:00   |  2 тайм
Нижний Новгород
0:0
Краснодар
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Комолов 57'
Панталеан 17'
Камболов 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Анисимов
29 (з)   Владимир Хозин
3 (з)   Али Гаджибеков
24 (з)   Виталий Федорив
58 (з)   Илья Зуев
17 (п)   Павел Голышев
61 (п)   Александр Ставпец
20 (п)   Павел Комолов 57'
41 (п)   Александр Сапета
13 (п)   Павел Игнатович
10 (п)   Максим Палиенко
1 (в)   Станислав Крицюк
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
6 (з)   Кристиан Рамирес 46'
5 (з)   Урош 
3 (з)   Йон Гудни
77 (п)   Руслан Камболов 22'
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
31 (п)   Кайо Панталеан 17'
21 (п)   Юнес Намли
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
88 (в)   Виталий Шильников
99 (в)   Николай Сысуев
55 (з)   Юрий Морозов
87 (з)   Юрий Лебедев
4 (з)   Артём Абрамов
96 (з)   Данила Чечёткин
82 (з)   Глеб Шилов
30 (п)   Иван Темников
8 (п)   Иван Чудин
12 (п)   Айхан Гусейнов
77 (н)   Александр Салугин
71 (н)   Артур Сагитов
66 (в)   Денис Адамов
15 (з)   Николай Марков
61 (з)   Илья Мартынов
47 (п)   Даниил Уткин 46'
53 (п)   Александр Черников
81 (н)   Леон Сабуа
60 (н)   Герман Онугха
Удары
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Удары
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Трансляция
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'56
Комолов буквально вцепился в пытавшегося убежать от него Уткина и в итоге завалил его на газон.
'53
Сапета прошёл к штрафной, потерял мяч в борьбе, но на подборе оказался Сапета, который нанёс резкий удар низом от линии штрафной — и получилось ужасно неточно.
'51
Намли пытался вырезать передачу в штрафную, но точности ему не хватило.
'49
С угловым «Нижний Новгород» легко справился.
'48
Берг покатил мяч на Намли, который с ходу резко пробил под перекладину — Анисимов среагировал и кулаками перевёл на угловой!
'46
Уткин вместо него.
'46
Рамирес не вышел на второй тайм.
'46
Команды возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Поначалу игровое преимущество было у нижегородцев, затем краснодарцы перехватили инициативу, но забить пока что никому не удалось. Будем надеяться, что во втором тайме голы будут, а пока отдохнём немного.
'45
Стоцкий выполнил навес в штрафную, где Кайо пробил головой мимо ворот.
'43
На этот раз Берг пробил с ходу из-за пределов штрафной; вышедший из ворот Анисимов задел мяч, а дальше кто-то из защитников опередил Сулейманова, не дав ему сыграть на добивании!
'41
Берг завозился с обработкой мяча в штрафной и упустил момент для удара — отобрали у него мяч.
'39
Стоцкий неудачно прострелил в штрафную, до ждавшего передачу Сулейманова мяч не дошёл.
'37
Не получилась атака правым флангом у «Краснодара», потеряли гости мяч.
'35
Сапета с фланга забросил мяч в штрафную, где Крицюк опередил Игнатовича и забрал его в руки.
'33
На этот раз навес Игнатовича со стандарта оказался более удачным, но Хозин после него неточно пробил головой.
'31
Игнатович навесил со штрафного к дальней штанге — Крицюк спокойно забрал мяч в руки.
'29
Сулейманов не смог выиграть верховую борьбу в штрафной после мягкого навеса.
'27
Камболов прошёл к штрафной и резко пробил по воротам со средней дистанции — Анисимов отразил удар.
'25
Сапета нарушил правила в атаке в борьбе с Намли.
'23
Крицюк! Хозин очень опасно пробил с этого стандарта — резкий удар с отскоком от газона получился — но голкипер, упав на колени, сумел отбить мяч в сторону, а дальше защитники подстраховали!
'22
Камболов уложил Голышева на газон неподалёку от своей штрафной. Ещё один «горчичник».
'20
В офсайде оказался Гаджибеков. Часто подключается он к атакам, не только на стандартах.
'19
Теперь «Нижний Новгород» угловой заработал. Гаджибеков в высоком прыжке добрался до мяча и нанёс удар головой — правее ворот получилось.
'17
А сейчас нарушил правила Кайо, сбив Палиенко. Жёлтая карточка.
'16
Кайо Панталеан пробил по воротам с дальней дистанции — резкий удар получился, но Анисимов в падении зафиксировал мяч!
'14
Анисимов в прыжке кулаком выбил мяч из штрафной после подачи того же Сулейманова от угла поля.
'13
Сулейманов вошёл в штрафную, обыграл одного соперника, но затем Сапета выбил мяч за лицевую.
'11
Пока слишком много неточных передач у «Новгорода». Вроде бы и стараются хозяева идти в атаку, но много суетятся и теряют мяч.
'9
Сапета неудачно навесил в штрафную, никто из партнёров до мяча не добрался.
'7
Не успел Палиенко к мячу после сильной передачи Игнатовича, и тот достался «Краснодару».
'5
Рамирес пытался сместиться с фланга в штрафную, но Зуев в чистом подкате выбил у него мяч.
'3
Хозин заработал штрафной на фланге. Комолов сильно навесил — мяч улетел за пределы поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.