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Трансляция
С конца
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'60
'58
Момент у «Тоттенхэма»! После розыгрыша углового и подачи в центр на линию вратарской пробил головой Кейн, но мяч пролетел рядом со штангой.
'56
'55
Лукас Моура вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'53
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Сейчас во вне игры забрался у чужой штрафной Игуаин.
'51
Матюиди не по правилам сыграл против Сиссоко поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'49
Бернардески неудачно навесил со штрафного с левого фланга атаки. Первым на мяче был один из соперников.
'48
Сиссоко не по правилам остановил прорыв Роналду вперед по левому флангу атаки «Ювентуса».
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. С преимуществом «Тоттенхэма» развивалась у нас игра и вполне справедливо ведут в счете лондонцы после единственного гола Ламелы.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
'41
Сон получил пас у чужой штрафной, но здорово сыграл против него в отборе в этом моменте Матюиди.
'39
Лучше дается контроль мяча «Тоттенхэму» в первом тайме нашего матча. Видно, что в лучших кондициях пока находятся лондонцы.
'37
Прошла подача с левого фланга атаки «Ювентуса» в центр на линию вратарской, где нанес удар головой Манджукич, но вышло прямо в руки Гассаниге.
'35
Сон забрался во вне игры на левом краю чужой штрафной после неплохо разыгранной лондонцами комбинации.
'33
Пауза на водопой у нас в матче. Явно нужно прибавлять в атакующей активности «Ювентусу».
'31
'29
Деле Алли попытался исполнить обостряющую передачу низом в чужую штрафную на Сона, но послал мяч слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'27
Роналду взял игру на себя на левом фланге атаки, попытался прострелить в центр, но Уолкер-Питерс сумел португальца заблокировать.
'25
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэма» в эти минуты матча, но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'23
Уже видны изменения в манере игры «Ювентуса» под руководством Сарри. Преимущественно через короткие передачи стараются действовать туринцы, но пока видно, что не хватает функциональной подготовки в сравнении с лондонцами.
'21
Тяжело дается выход из обороны в атаку «Ювентусу» из-за активного прессинга со стороны соперников уже на чужой половине поля.
'19
Ругани исполнил слишком сильную и неточную передачу в чужую штрафную. Никто из партнеров не успел на этот пас и мяч ушел за лицевую линию поля.
'17
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'15
Георгиу отдал передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Сона, но от забрался во вне игры.
'13
Де Шильо нарушил правила на правом фланге атаки «Тоттенхэма». Ламела навесил со стандарта во вратарскую, но там первым на мяче был соперник.
'11
Роналду получил передачу в выгодной позиции для удара в чужой штрафной, но в последний момент его выстрел сумел заблокировать защитник.
'9
После передачи с левого фланга атаки получил мяч в чужой штрафной Сон и пробил с острого угла, но попал в сетку с внешней стороны.
'7
Бернардески навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где нанес удар головой Эмре Джан, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Момент у «Тоттенхэма»! Сон получил пас на левом краю чужой штрафной и пробил с острого угла, но выручил свою команду Буффон!
'3
Канселу исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по правому флангу атаки на Бернардески. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.