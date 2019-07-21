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Ювентус Тоттенхэм Хотспур

Роналду в ярости: «Ювентус» проигрывает «Тоттенхэму». LIVE

Международный кубок чемпионов. «Ювентус» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов встречаются итальянский «Ювентус» и английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   21 июля 14:30   |  2 тайм
Ювентус
2:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Национальный», Сингапур | Главный судья:
Игуаин 56'
62'
Ламела 30'
Перрот 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Джанлуиджи Буффон 46'
19 (з)   Леонардо Бонуччи
2 (з)   Маттиа Де
20 (з)   Жоау Канселу
24 (з)   Даниэле Ругани 46'
14 (п)   Блез Матюиди
5 (п)   Миралем Пьянич
23 (п)   Эмре Джан
7 (н)   Криштиану Роналду
17 (н)   Марио Манджукич
33 (н)   Федерико Бернардески
22 (в)   Пауло 
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
57 (з)   Джафет Танганга
11 (п)   Эрик Ламела 30'
20 (п)   Деле Алли
8 (п)   Гарри Уинкс
42 (п)   Энтони Георгиу
52 (п)   Оливер Скипп
7 (н)   Сон Хын
71 (н)   Трой Перрот 44'
Запасной состав
1 (в)   Войцех Щенсны 46'
31 (в)   Карло Пинсольо
34 (в)   Леонардо Лория
28 (з)   Мерих Демирал 46'
37 (з)   Пьетро Беруатто
36 (з)   Лука Кокколо
4 (з)   Маттейс де
25 (п)   Адриен Рабьо
39 (п)   Григорис Кастанос
40 (п)   Идрисса Туре
35 (п)   Алессандро ди
41 (п)   Симоне Мураторе
45 (п)   Матеус Перейра
21 (н)   Гонсало Игуаин 56'
43 (н)   Николай Фредериксен
44 (н)   Стефи Мавидиди
60 (в)   Жонатан де
41 (в)   Элфи Уайтмэн
5 (з)   Ян Вертонген
21 (з)   Хуан Фойт
63 (з)   Бруклин Лайонс-Фостер
27 (п)    Лукас
17 (п)   Мусса Сиссоко
62 (п)   Джейми Боуден
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
55 (п)   Джек Роулс
72 (п)   Харви Уайт
23 (п)   Кристиан Эриксен
47 (п)   Джордж Марш
10 (н)   Гарри Кейн
Самоечитаемое
Трансляция
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'60
Гол! 2:1! Де Шильо получил пас от Матюиди на левом фланге атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Роналду ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
'58
Момент у «Тоттенхэма»! После розыгрыша углового и подачи в центр на линию вратарской пробил головой Кейн, но мяч пролетел рядом со штангой.
'56
Гол! 1:1! Игуаин здорово обыгрался в стеночку с Бернардески в центральной зоне у чужой штрафной и прицельно пробил в угол ворот.
'55
Лукас Моура вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'53
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Сейчас во вне игры забрался у чужой штрафной Игуаин.
'51
Матюиди не по правилам сыграл против Сиссоко поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'49
Бернардески неудачно навесил со штрафного с левого фланга атаки. Первым на мяче был один из соперников.
'48
Сиссоко не по правилам остановил прорыв Роналду вперед по левому флангу атаки «Ювентуса».
'46
Вышел на поле Сиссоко.
'46
Ушел с поля Алли.
'46
Вышел на поле Вертонген.
'46
Ушел с поля Танганга.
'46
Вышел на поле Кейн.
'46
Ушел с поля Перрот.
'46
Вышел на поле Демирал.
'46
Ушел с поля Ругани.
'46
Вышел на поле Игуаин.
'46
Ушел с поля Манджукич.
'46
Вышел на поле Рабьо.
'46
Ушел с поля Джан.
'46
Вышел на поле Щенсны.
'46
Ушел с поля Буффон.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. С преимуществом «Тоттенхэма» развивалась у нас игра и вполне справедливо ведут в счете лондонцы после единственного гола Ламелы.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Перрот получил желтую карточку за фол против Канселу.
'41
Сон получил пас у чужой штрафной, но здорово сыграл против него в отборе в этом моменте Матюиди.
'39
Лучше дается контроль мяча «Тоттенхэму» в первом тайме нашего матча. Видно, что в лучших кондициях пока находятся лондонцы.
'37
Прошла подача с левого фланга атаки «Ювентуса» в центр на линию вратарской, где нанес удар головой Манджукич, но вышло прямо в руки Гассаниге.
'35
Сон забрался во вне игры на левом краю чужой штрафной после неплохо разыгранной лондонцами комбинации.
'33
Пауза на водопой у нас в матче. Явно нужно прибавлять в атакующей активности «Ювентусу».
'31
Гол! 0:1! Сон отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Перрот низом пробил в Буффона, после чего на добивание первым успел Ламела.
'29
Деле Алли попытался исполнить обостряющую передачу низом в чужую штрафную на Сона, но послал мяч слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'27
Роналду взял игру на себя на левом фланге атаки, попытался прострелить в центр, но Уолкер-Питерс сумел португальца заблокировать.
'25
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэма» в эти минуты матча, но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'23
Уже видны изменения в манере игры «Ювентуса» под руководством Сарри. Преимущественно через короткие передачи стараются действовать туринцы, но пока видно, что не хватает функциональной подготовки в сравнении с лондонцами.
'21
Тяжело дается выход из обороны в атаку «Ювентусу» из-за активного прессинга со стороны соперников уже на чужой половине поля.
'19
Ругани исполнил слишком сильную и неточную передачу в чужую штрафную. Никто из партнеров не успел на этот пас и мяч ушел за лицевую линию поля.
'17
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'15
Георгиу отдал передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Сона, но от забрался во вне игры.
'13
Де Шильо нарушил правила на правом фланге атаки «Тоттенхэма». Ламела навесил со стандарта во вратарскую, но там первым на мяче был соперник.
'11
Роналду получил передачу в выгодной позиции для удара в чужой штрафной, но в последний момент его выстрел сумел заблокировать защитник.
'9
После передачи с левого фланга атаки получил мяч в чужой штрафной Сон и пробил с острого угла, но попал в сетку с внешней стороны.
'7
Бернардески навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где нанес удар головой Эмре Джан, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Момент у «Тоттенхэма»! Сон получил пас на левом краю чужой штрафной и пробил с острого угла, но выручил свою команду Буффон!
'3
Канселу исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по правому флангу атаки на Бернардески. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.