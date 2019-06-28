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Венесуэла Аргентина

Время реванша: Аргентина обыгрывает Венесуэлу. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Америки Венесуэла — Аргентина

В четвертьфинале Кубка Америки встречаются сборные Венесуэлы и Аргентины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала  |   28 июня 22:00   |  2 тайм
Венесуэла
0:1
Аргентина
Стадион «Маракана - Марио Филью», Рио-де-Жанейро | Главный судья: Вильмар Рольдан Перес (Медельин, Колумбия)
Ринкон 12'
Эррера 15'
Рондон 44'
Мартинес 10'
Мартинес 16'
Акунья 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Вилькер Фариньес
16 (з)   Роберто Росалес
4 (з)   Джон Чансельор
20 (з)   Рональд Эрнандес
14 (п)   Луис Дель 56'
6 (п)   Янхель Эррера 15'
5 (п)   Хуниор Морено
8 (п)   Томас Ринкон 12'
15 (п)   Джон Мурильо
7 (н)   Дарвин Мачис
23 (н)   Хосе Саломон 44'
1 (в)   Франко Армани
3 (з)   Николас Тальяфико
17 (з)   Николас Отаменди
6 (з)   Херман Песселья
2 (з)   Хуан Фойт
16 (п)   Родриго Де
5 (п)   Леандро Паредес
10 (н)   Лионель Месси
8 (н)   Маркос Акунья 42'
9 (н)   Серхио Агуэро
22 (н)   Лаутаро Мартинес 64' 10' 16'
Запасной состав
12 (в)   Хоэль Гратероль
22 (в)   Рафаэль Ромо
3 (з)   Йордан Осорио
21 (з)   Рольф Фельтшер
18 (п)   Йеферсон Сотельдо 56'
10 (п)   Джефферсон Саварино
11 (п)    Хуанпи
13 (п)   Луис Сейхас
9 (н)   Фернандо Аристегиета
17 (н)   Хосеф Мартинес
23 (в)   Хуан Муссо
12 (в)   Агустин Маркесин
14 (з)   Мильтон Каско
13 (з)   Рамиро Мори
4 (з)   Ренсо Саравия
11 (п)   Анхель Ди 64'
15 (п)   Гидо Писарро
7 (п)   Роберто Перейра
18 (п)   Родригес Гидо
20 (п)   Джовани Ло
19 (н)   Матиас Суарес
21 (н)   Пауло Дибала
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Трансляция
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'66
Фойт на грани с фолом остановил прорыв Мачиса!
'64
Ди Мария на поле.
'64
Мартинес отправился отдыхать.
'63
Справилась оборона Аргентины с подачей на ближний угол вратарской.
'62
Мачис здорово обыграл защитника, но вот прострел в штрафную завершился лишь назначением углового удара.
'61
Де Пауль врезался в Мачиса. Венесуэльцу нужна помощь врачей.
'60
Не дошёл мяч до головы Рондона, а передача с левого фланга была исполнена здорово.
'58
Ринкон забросил мяч в штрафную Аргентины, где безупречно головой сыграл Отаменди.
'56
Сотельдо вышел на поле в составе сборной Венесуэлы.
'56
Дель Пино заменён.
'55
Агуэро едва не продавил оборону соперника, но мяч во вратарской накрыл голкипер!
'53
Венесуэльская вылазка в атаку завершилась на Армани, надёжно сыгравшего на выходе из ворот.
'51
Акунья до лицевой протащил мяч и выполнил подачу в центр штрафной, но Росалес внимательно сыграл у своих ворот.
'49
Мартинес был близок к дублю! Песселья классным пасом вразрез пустил Лаутаро в прорыв, удар того пришёлся в стойку ворот!
'48
Паредес с левого фланга нанёс удар со штрафного — Фариньес кулаками здорово сыграл!
'46
Второй тайм матча начался!
'45+4
Судья отправил команды на перерыв! На 10-й минуте состоялся пока единственный гол в игре — Мартинес здорово сориентировался у чужих ворот, переправив пяткой мяч в цель. Первый тайм нашей четвертьфинальной встречи остался за аргентинской сборной.
'45+2
Опасный момент у ворот Венесуэлы! Акунья от левого края штрафной низом прострелил на дальнюю штангу, Росалес лишь на мгновение опередил Мартинеса, который уже был готов в подкате замкнуть эту атаку!
'45+1
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
'45
Месси дальний штрафной удар нанёс — Фариньес справился с мячом.
'44
Агуэро упал в штрафной Венесуэлы, но судья на это никак не отреагировал. А уже во второй волне атаки Аргентины Рондон нарушил правила на карточку.
'42
Акунья пошёл в жёсткий отбор у штрафной соперника, в итоге это потянуло на карточку.
'41
Прошёл стандарт венесуэльцев от углового флажка. Чансельор выиграл позицию и нанёс удар головой — мяч отправился выше цели!
'40
Де Пауль позволил мячу уйти за лицевую линию, а судья назначил угловой в пользу Венесуэлы.
'38
Месси со стандарта исполнил мягкий навес в штрафную, Песселья выиграл верх, но пробил головой выше ворот!
'37
Мартинес получил по ногам на левом фланге атаки — Эрнандес перестарался.
'35
Агуэро получил мяч на границе чужой штрафной, но продвинуться вперёд ему помешали.
'33
Де Пауль пытался разогнать контратаку, но его тактическим фолом остановил Мурильо.
'31
Рондон замешкался с мячом, упустив возможность пробить по воротам из аргентинской штрафной.
'30
Акунья с левого фланга выполнил кросс вдоль ворот, но Агуэро не успел к мячу.
'28
Неплохо стал держаться мяч у венесуэльцев в последние минуты матча.
'27
Мачис левым краем забежал в штрафную Аргентины, но Фойт в отборе сыграл шикарно.
'25
Разыграла сборная Венесуэла корнер, последовала высокая подача в штрафную, где Армани без проблем мяч забрал в руки.
'24
Фойт у лицевой линии в подкате выбил мяч на угловой.
'23
Очень много свистков от рефери в первой половине тайма. Три жёлтые карточки уже выписано в игре.
'21
Рондон локтем попал в грудь сопернику. Пошли споры по этому моменту у игроков, а судья зафиксировал фол без карточки.
'20
Месси забрался а чужую штрафную, но отпустил от себя далеко мяч и продвинуться к воротам не смог.
'18
Хорошую атаку провела Венесуэла, но не хватило в ней удара по воротам, а уже в завершении Рондон нарушил правила.
'16
А вот теперь «горчичник» для Аргентины. Мартинес грубовато сыграл при попытке отобрать мяч.
'15
Вторая жёлтая карточка для венесуэльцев. Эррера отметился со знаком минус.
'14
Агуэро в чужой штрафной подыграл себе рукой, что не прошло мимо глаз арбитра.
'12
Ринкон за грубую игру получил жёлтую карточку.
'10
ГОЛ! Месси выполнил подачу от угла поля, Агуэро из пределов штрафной нанёс удар, а Мартинес на линии вратарской изящно сыграл пяткой, после чего мяч прошёл между ног вратаря!
'9
Агуэро пасом в центр чужой штрафной пробовал обострить ситуацию у ворот, но венесуэльские защитники разобрались в моменте.
'7
Два подряд корнера состоялось у ворот сборной Венесуэлы. Вторая подача Паредеса получилась с рикошетом по пути, но Песселья чуть-чуть не рассчитал с отскоком мяча во вратарскую.
'5
Армани вовремя вышел за свою штрафную, опередив Рондона в борьбе за мяч.
'4
Аргентина выполнила угловой удар, но с ним Венесуэла справилась.
'3
Мартинес передачу сделал на правый край штрафной, Агуэро низом пробил по воротам — Фариньес ногой мяч перевел за перекладину!
'2
Тальяфико разрушил атаку соперника, сфолив на фланге на Мурильо.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли аргентинцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2019: Венесуэла — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.