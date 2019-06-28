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Трансляция
С конца
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'66
Фойт на грани с фолом остановил прорыв Мачиса!
'64
'64
'63
Справилась оборона Аргентины с подачей на ближний угол вратарской.
'62
Мачис здорово обыграл защитника, но вот прострел в штрафную завершился лишь назначением углового удара.
'61
Де Пауль врезался в Мачиса. Венесуэльцу нужна помощь врачей.
'60
Не дошёл мяч до головы Рондона, а передача с левого фланга была исполнена здорово.
'58
Ринкон забросил мяч в штрафную Аргентины, где безупречно головой сыграл Отаменди.
'56
'56
'55
Агуэро едва не продавил оборону соперника, но мяч во вратарской накрыл голкипер!
'53
Венесуэльская вылазка в атаку завершилась на Армани, надёжно сыгравшего на выходе из ворот.
'51
Акунья до лицевой протащил мяч и выполнил подачу в центр штрафной, но Росалес внимательно сыграл у своих ворот.
'49
Мартинес был близок к дублю! Песселья классным пасом вразрез пустил Лаутаро в прорыв, удар того пришёлся в стойку ворот!
'48
Паредес с левого фланга нанёс удар со штрафного — Фариньес кулаками здорово сыграл!
'46
Второй тайм матча начался!
'45+4
Судья отправил команды на перерыв! На 10-й минуте состоялся пока единственный гол в игре — Мартинес здорово сориентировался у чужих ворот, переправив пяткой мяч в цель. Первый тайм нашей четвертьфинальной встречи остался за аргентинской сборной.
'45+2
Опасный момент у ворот Венесуэлы! Акунья от левого края штрафной низом прострелил на дальнюю штангу, Росалес лишь на мгновение опередил Мартинеса, который уже был готов в подкате замкнуть эту атаку!
'45+1
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
'45
Месси дальний штрафной удар нанёс — Фариньес справился с мячом.
'44
'42
'41
Прошёл стандарт венесуэльцев от углового флажка. Чансельор выиграл позицию и нанёс удар головой — мяч отправился выше цели!
'40
Де Пауль позволил мячу уйти за лицевую линию, а судья назначил угловой в пользу Венесуэлы.
'38
Месси со стандарта исполнил мягкий навес в штрафную, Песселья выиграл верх, но пробил головой выше ворот!
'37
Мартинес получил по ногам на левом фланге атаки — Эрнандес перестарался.
'35
Агуэро получил мяч на границе чужой штрафной, но продвинуться вперёд ему помешали.
'33
Де Пауль пытался разогнать контратаку, но его тактическим фолом остановил Мурильо.
'31
Рондон замешкался с мячом, упустив возможность пробить по воротам из аргентинской штрафной.
'30
Акунья с левого фланга выполнил кросс вдоль ворот, но Агуэро не успел к мячу.
'28
Неплохо стал держаться мяч у венесуэльцев в последние минуты матча.
'27
Мачис левым краем забежал в штрафную Аргентины, но Фойт в отборе сыграл шикарно.
'25
Разыграла сборная Венесуэла корнер, последовала высокая подача в штрафную, где Армани без проблем мяч забрал в руки.
'24
Фойт у лицевой линии в подкате выбил мяч на угловой.
'23
Очень много свистков от рефери в первой половине тайма. Три жёлтые карточки уже выписано в игре.
'21
Рондон локтем попал в грудь сопернику. Пошли споры по этому моменту у игроков, а судья зафиксировал фол без карточки.
'20
Месси забрался а чужую штрафную, но отпустил от себя далеко мяч и продвинуться к воротам не смог.
'18
Хорошую атаку провела Венесуэла, но не хватило в ней удара по воротам, а уже в завершении Рондон нарушил правила.
'16
'15
'14
Агуэро в чужой штрафной подыграл себе рукой, что не прошло мимо глаз арбитра.
'12
'10
'9
Агуэро пасом в центр чужой штрафной пробовал обострить ситуацию у ворот, но венесуэльские защитники разобрались в моменте.
'7
Два подряд корнера состоялось у ворот сборной Венесуэлы. Вторая подача Паредеса получилась с рикошетом по пути, но Песселья чуть-чуть не рассчитал с отскоком мяча во вратарскую.
'5
Армани вовремя вышел за свою штрафную, опередив Рондона в борьбе за мяч.
'4
Аргентина выполнила угловой удар, но с ним Венесуэла справилась.
'3
Мартинес передачу сделал на правый край штрафной, Агуэро низом пробил по воротам — Фариньес ногой мяч перевел за перекладину!
'2
Тальяфико разрушил атаку соперника, сфолив на фланге на Мурильо.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли аргентинцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2019: Венесуэла — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.