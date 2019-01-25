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Арсенал Л Манчестер Юнайтед

Шанс на трофей: «МЮ» бьется с «Арсеналом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» – «МЮ»

«Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии принимает «МЮ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала  |   25 января 22:55   |  1 тайм
Арсенал Л
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Петр Чех
31 (з)   Зеад Колашинац
5 (з)   Сократис Папастатопулос 21'
6 (з)   Лоран Косельни
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11 (п)   Лукас Торрейра
8 (п)   Аарон Рэмси
17 (п)   Алекс Айуоби
34 (п)   Гранит Джака
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
9 (н)   Александр Ляказетт
22 (в)   Серхио Ромеро
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
3 (з)   Эрик Бейи
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Ромелу Лукаку
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
19 (в)   Бернд Лено
20 (з)   Шкодран Мустафи 21'
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
18 (з)   Начо Монреаль
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
10 (п)   Месут Озил
29 (п)   Маттео Гюэндузи
13 (в)   Ли Грант
4 (з)   Фил Джонс
20 (з)   Диогу Далот
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Антони Марсьяль
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'21
Вышел на поле Мустафи.
'21
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Сократис.
'19
Сократис получил повреждение в столкновении с Лингардом. Похоже, что потребуется замена.
'17
Мэйтленд-Найлс прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр к чужой штрафной на Обамеянга, но тот под прессингом не сумел мяч нормально обработать.
'15
Джака отпасовал у чужой штрафной вперед по левому флангу атаки на Рэмси, но тот в подкате добрался до мяча на самой лицевой линии поля лишь для того, чтобы заработать аут для соперников.
'13
Андер Эррера не по правилам встретил Обамеянга на правом фланге атаки «Арсенала». Быстро разыграли этот стандарт канониры через пас назад.
'11
Алексис Санчес исполнил опасный заброс в чужую штрафную на Поля Погба, но вовремя вышел из ворот Петр Чех, сумев опасность ликвидировать.
'9
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'7
Алекс Ивоби прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил в центр на Ляказетта, но рикошетом от нападающего «Арсенала» мяч ушел за лицевую линию поля.
'5
Алексис Санчес активно сыграл в прессинге против Сократиса у чужой штрафной, но тот грамотно пробил в нападающего «Манчестер Юнайтед» и от того мяч ушел в аут.
'3
Поль Погба убежал в сольный проход к чужой штрафной и при попытке отпасовать на обострение заработал угловой. Подача с угла поля от Люка Шоу к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:55 по московскому времени.