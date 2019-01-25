- 370695 просмотров 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Она родилась...
- 307730 просмотров Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле поддержку
- 215485 просмотров Российские спортсмены требуют с Макларена 300 миллионов рублей
- 188639 просмотров Захарова едко ответила на предложение Чубайса заменить ее Бузовой
- 175536 просмотров Загитова занимает первое место после короткой программы на ЧЕ
- 174107 просмотров На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань
- 139575 просмотров Онлайн женской произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'21
'21
'19
Сократис получил повреждение в столкновении с Лингардом. Похоже, что потребуется замена.
'17
Мэйтленд-Найлс прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр к чужой штрафной на Обамеянга, но тот под прессингом не сумел мяч нормально обработать.
'15
Джака отпасовал у чужой штрафной вперед по левому флангу атаки на Рэмси, но тот в подкате добрался до мяча на самой лицевой линии поля лишь для того, чтобы заработать аут для соперников.
'13
Андер Эррера не по правилам встретил Обамеянга на правом фланге атаки «Арсенала». Быстро разыграли этот стандарт канониры через пас назад.
'11
Алексис Санчес исполнил опасный заброс в чужую штрафную на Поля Погба, но вовремя вышел из ворот Петр Чех, сумев опасность ликвидировать.
'9
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'7
Алекс Ивоби прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил в центр на Ляказетта, но рикошетом от нападающего «Арсенала» мяч ушел за лицевую линию поля.
'5
Алексис Санчес активно сыграл в прессинге против Сократиса у чужой штрафной, но тот грамотно пробил в нападающего «Манчестер Юнайтед» и от того мяч ушел в аут.
'3
Поль Погба убежал в сольный проход к чужой штрафной и при попытке отпасовать на обострение заработал угловой. Подача с угла поля от Люка Шоу к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:55 по московскому времени.