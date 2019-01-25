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Трансляция
С конца
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'15
Шомуродов через левый край в штрафную соперника врывался, но прострел его был блокирован.
'14
Небольшой рикошет после дальнего удара Игнатьева не смутил вратаря — мяч в руках Абаева.
'13
Абаев с криком вышел из ворот и кулаком по мячу заехал после третьего стандарта «Локомотива» от угла поля.
'12
Шомуродов в контратаке ростовчан принял мяч у линии штрафной и обводящим ударом искал счастье — Гилерме надёжен!
'11
Не вышло у Антона Миранчука пролезть через центр в штрафную площадь соперника после паса брата Алексея.
'9
И второй следом корнер «Локомотива». Антон Миранчукк навесил на ближнюю штангу — оборона «Ростова» справилась.
'8
Угловой москвичей. Антон Миранчук выполнил подачу, Фарфан головой пробивал, но в створ мяч не полетел.
'7
Зуев от левого края штрафной выполнил передачу в центр, с лёта пробил Кьяртанссон — Гилерме на месте.
'5
Алексей Миранчук выполнил стандарт от правого края, но Чорлука дальнюю штангу не замкнул — помешала отличная игра Абаева на выходе из ворот.
'4
После корнера ростовчан голкипер «Локо» мяч поймал во вратарской.
'3
Щадин прицельно с радиуса штрафной площади с левой ноги пробил — Гилерме в прыжке мяч парировал у дальнего угла ворот!
'2
Паршивлюк из аута мяч ввёл в игру, мог возникнуть момент у ворот «Локомотива», но москвичи отбились.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли ростовчане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.