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Ростов Локомотив М

Сражение в Катаре: Карпин против Семина. LIVE

Онлайн-трансляция встречи «Ростов» – «Локомотив» на турнире в Катаре

В рамках турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре проходит встреча между российскими клубами «Ростов» — «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок Матч Премьер. 2-й тур  |   25 января 21:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Локомотив М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
15 (з)   Сверрир Ингасон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
24 (з)   Иван Новосельцев
84 (п)   Александр Гацкан
10 (п)   Александр Зуев
17 (п)   Антон Салетрос
92 (п)   Артём Щадин
14 (н)   Эльдор Шомуродов
23 (н)   Видар Кьяртанссон
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук
11 (п)   Антон Миранчук
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
8 (п)   Джефферсон Фарфан
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
48 (в)   Сергей Айдаров
25 (з)   Арсений Логашов
81 (з)   Михаил Осинов
33 (з)   Константин Плиев
87 (з)   Максим Сухомлинов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
11 (п)   Алексей Ионов
71 (п)   Данил Глебов
18 (п)   Александр Трошечкин
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Роман Ерёменко
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
54 (в)   Виталий Сычёв
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
42 (з)   Иван Лапшов
84 (з)   Михаил Лысов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
62 (з)   Вадим Логинов
6 (п)   Дмитрий Баринов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
83 (п)   Алексей Миронов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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Трансляция
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'15
Шомуродов через левый край в штрафную соперника врывался, но прострел его был блокирован.
'14
Небольшой рикошет после дальнего удара Игнатьева не смутил вратаря — мяч в руках Абаева.
'13
Абаев с криком вышел из ворот и кулаком по мячу заехал после третьего стандарта «Локомотива» от угла поля.
'12
Шомуродов в контратаке ростовчан принял мяч у линии штрафной и обводящим ударом искал счастье — Гилерме надёжен!
'11
Не вышло у Антона Миранчука пролезть через центр в штрафную площадь соперника после паса брата Алексея.
'9
И второй следом корнер «Локомотива». Антон Миранчукк навесил на ближнюю штангу — оборона «Ростова» справилась.
'8
Угловой москвичей. Антон Миранчук выполнил подачу, Фарфан головой пробивал, но в створ мяч не полетел.
'7
Зуев от левого края штрафной выполнил передачу в центр, с лёта пробил Кьяртанссон — Гилерме на месте.
'5
Алексей Миранчук выполнил стандарт от правого края, но Чорлука дальнюю штангу не замкнул — помешала отличная игра Абаева на выходе из ворот.
'4
После корнера ростовчан голкипер «Локо» мяч поймал во вратарской.
'3
Щадин прицельно с радиуса штрафной площади с левой ноги пробил — Гилерме в прыжке мяч парировал у дальнего угла ворот!
'2
Паршивлюк из аута мяч ввёл в игру, мог возникнуть момент у ворот «Локомотива», но москвичи отбились.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли ростовчане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.