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Германия Саудовская Аравия

Германия обыгрывает Саудовскую Аравию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Германия — Саудовская Аравия

Сборная Германии по футболу проводит товарищеский матч с командой Саудовской Аравии. Оба коллектива примут участие в чемпионате мира — 2018, а аравийцы даже сыграют в одной группе с Россией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   08 июня 20:30   |  закончен
Германия
2:1
Саудовская Аравия
2:1
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Вернер 8'
Хавсави 43' (авт)
Нойер 46'
Боатенг 46'
Аль-Джассим 84'
Аль-Сахлави 84' (незабитый пенальти)
Аль-Мугахви 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер 46' 46'
18 (з)   Йозуа Киммих 81'
5 (з)   Матс Хуммельс
17 (з)   Жером Боатенг 46' 46'
3 (з)   Йонас Хектор
6 (п)   Сами Хедира
8 (п)   Тони Кроос
7 (п)   Юлиан Дракслер
11 (н)   Марко Ройс 57'
9 (н)   Тимо Вернер 62' 8'
13 (н)   Томас Мюллер 74'
1 (в)   Абдулла Аль-Маюф
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
2 (з)   Мансур Аль-Харби 46'
3 (з)   Усама  83'
5 (з)   Омар Хавсави 43'
7 (п)   Сальман Аль-Фаридж
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
14 (п)   Абдулла Отайф 75'
29 (п)   Салем Аль-Доссари 87'
17 (п)   Тайсир Аль-Джассим 84'
19 (н)   Фахад Аль-Муваллад 62'
Запасной состав
22 (в)   Марк-Андре тер 46' 46'
12 (в)   Кевин Трапп
15 (з)   Никлас Зюле
4 (з)   Маттиас Гинтер 81'
2 (з)   Марвин Платтенхардт
16 (з)   Антонио Рюдигер
19 (з)   Себастьян Руди
21 (п)   Илкай Гюндоган 57'
20 (п)   Юлиан Брандт 74'
10 (п)   Месут Озил
14 (п)   Леон Горецка
23 (н)   Марио Гомес 62'
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
22 (в)   Мохаммед Аль-Оваис
6 (з)   Мохаммед Аль-Бурайк 46'
26 (з)   Али Аль-Булайхи 83'
23 (з)   Мотаз Хавсави
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви 75' 89'
9 (п)   Хаттан Бахебри 87'
15 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
11 (п)   Абдулмалек Аль-Хаибри
12 (п)   Мохаммед Кану
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави 62' 84'
20 (н)   Моханад Асири
Удары
70%
По воротам: 12
В створ: 7
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 6
  • 11
Удары
30%
По воротам: 10
В створ: 3
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
  • 8
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'90+3
Матч завершён! Саудовская Аравия хоть и уступила Германии в контрольном матче, но оставила хорошее впечатление своей игрой. Саудиты временами здорово играли на контратаках и регулярно были близки к тому, чтобы забить, но всякий раз немцев спасало мастерство центральных защитников. Сможет ли оборона России справиться с этой задачей? Узнаем 14-го июня!
'90+2
Саудиты чуть не сравняли счёт! Хуммельс прозевал рывок Аль-Джассима, который выскочил на свидание с тер Штегеном и сделал пас на Аль-Сахлави на пустые ворота, но «десятке» гостей не дали пробить.
'90+1
Аль-Фаридж ушёл.
'90+1
Марио Гомес выскочил на прострел Брандта из положения вне игры.
'89
Аль-Мугахви был предупреждён за грубое нарушение.
'87
Бахебри вызван на концовку.
'87
Аль-Доссари заменили.
'84
ГОЛ! Тер Штеген ногами отразил выстрел Аль-Сахлави с пенальти, но отскок достался Аль-Джассиму, который расстрелял ворота Германии с нескольких метров!
'84
Аль-Сахлави не смог реализовать пенальти.
'83
Пенальти! Хедира в своей штрафной сбил нападающего Аравии, а арбитр сразу же указал на центр!
'82
Аль-Булайхи вышел.
'82
Омар Хавсави ушёл.
'82
Аль-Сахлави перехватил мяч на чужой половине и сразу же нанёс удар, пытаясь застать тер Штегена врасплох, но получилось выше ворот.
'81
Гинтер вышел.
'81
Киммиха решили заменить.
'79
Брандт немного не успел за классным диагональным пасом партнёра.
'78
Аль-Доссари зацепился за мяч на фланге и заработал аут.
'76
Дракслер прострелил, а Брандт эффектно пробил с лёта, но получилось мимо ворот!
'75
Аль-Мугахви вышел.
'75
Отайф заменён.
'74
Брандт вышел.
'74
Мюллер ушёл.
'73
Мюллер почти без сопротивления ворвался в штрафную саудитов и пробил в дальний угол, но Аль-Маюф вновь сыграл на высочайшем уровне!
'71
Аль-Маюф легко справился с ударом Дракслера со штрафного.
'70
Киммиха завалили на газон перед штрафной гостей.
'67
Аль-Шехри разыграл стеночку на границе штрафной Германии, а затем с лёта пробил чуть выше перекладины!
'66
Гюндоган не смог зацепиться за классный заброс Крооса.
'65
Очередная атака Саудовской Аравии была прервана из-за офсайда.
'63
Тер Штеген не смог нормально словить мяч после подачи с фланга, создав небольшую панику в своей вратарской! Повезло, что форварду Аравии не хватило роста, чтобы пробить головой.
'62
Аль-Сахлави в игре.
'62
Аль-Харби покинул поле.
'62
Марио Гомес вышел.
'62
Вернер ушёл.
'61
Аль-Доссари через центр выскочил на ударную позицию и пробил рядом с дальней штангой!
'59
Гюндоган не смог обыграть Аль-Маюфа, пытаясь переправить мяч в ворота с близкого расстояния!
'58
Аль-Джассим угодил в очередное положение вне игры Саудовской Аравии.
'57
Гюндоган вышел.
'57
Ройс ушёл.
'57
Арбитр остановил розыгрыш углового в исполнении немцев, заметив нарушение в атаке от Хуммельса.
'55
Мюллер развернулся на линии штрафной и опасно пробил в дальний угол, куда вовремя выпрыгнул Аль-Маюф!
'53
Вернер немного не успел за опасным прострелом Киммиха!
'53
Хектор классным финтом ушёл от соперника, поиграв на публику.
'50
Дракслер выскочил на прострел Хектора и пробил низом, но Аль-Маюф среагировал!
'50
Аль-Муваллад забрался в положение вне игры.
'48
Хуммельс придержал соперника после потери мяча в центральном круге.
'47
Мюллер после навеса с углового сделал скидку во вратарскую, куда ворвался Хуммельс, но у защитника «Баварии» не получился удар с ходу.
'46
Аль-Бурайк вышел в оборону гостей.
'46
Аль-Харби не появился на поле после паузы.
'46
Зюле и тер Штеген вышли.
'46
Боатенг и Нойер заменены в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Германия в своём прагматичном стиле разобралась с Саудовской Аравией ещё в первом тайме. Разница в мастерстве сыграла определяющую роль. Саудиты могут похвастаться неплохими контратаками. Впереди ещё 45 минут хорошего футбола.
'43
ГОЛ! Второй гол саудиты забили сами себе! Ройс сыграл по краю штрафной на Вернера, а тот прострелил во вратарскую, где удачно пяткой сыграл Мюллер, подправив мяч в дальний угол с помощью ноги защитника Омара Хавсави!
'41
Очередной гол Германии арбитры вынуждены были отменить из-за положения вне игры. Странное решение, ведь игрок, находившийся в офсайде, участия в эпизоде не принимал.
'41
Аль-Доссари сместился к чужой штрафной и пробил намного выше ворот.
'39
Аль-Доссари включился в контратаку и сделал прострел, который привёл к неточному удару Аль-Муваллада.
'38
Аль-Муваллад отметился хорошим ударом из пределов немецкой штрафной, но ему немного не хватило точности.
'37
Аль-Маюф успел среагировать на хитрый удар соперника, срезав мяч в штангу своих ворот!
'37
Опаснейший удар Мюллера пришёлся в партнёра по сборной!
'35
Аль-Шахрани подхватил мяч справа и опасно прострелил, но на месте оказался Хуммельс.
'33
Хуммельс упустил соперника в своей штрафной, успев спасти Германию с помощью классного подката.
'32
Вернер из убойной позиции пробил головой рядом со штангой!
'31
Хедира получил мяч в спорном офсайде, но и после свистка Сами пробил мимо ворот.
'30
Аль-Шахрани ускорился справа и сделал опаснейший прострел, но Боатенг вовремя закрыл свою зону, отразив мяч на угловой.
'29
Тони Кроос получил мяч перед чужой штрафной и выдал пас вразрез, но саудиты его перехватили.
'27
Киммих включился справа и сделал подачу, которая чуть не залетела в дальний угол ворот!
'26
У Ройса зафиксировали положение вне игры.
'25
Не засчитан гол Ройса! Хедира выскочил на заброс и сделал скидку, которая привела к голу, но дело в том, что Сами попал в офсайд, поэтому дальнейшие действия были отменены.
'24
Тони Кроос со штрафного исполнил навес на Хуммельса, но Матс проиграл борьбу, позволив гостям отбиться.
'21
Хуммельс отлично перехватил проникающую передачу саудитов.
'20
Вернер в перспективной атаке сделал слишком сильный пас на ход партнёру.
'19
Успокоилась игра умышленной паузой подопечных Йоахима Лёва.
'17
Получилась одна из немногих позиционных атак Германии, в которой немцы потеряли мяч и вынужденно нарушили правила.
'15
Хедира опасно пробил, но закрутить мяч в дальнюю девятку не получилось.
'14
Аль-Шахрани здорово сыграл в отборе, раскусив дриблинг Дракслера.
'13
Аль-Джассим ускорился вперёд и нанёс слабый удар, Нойера таким не пробьёшь.
'11
Ройс подхватил отскок перед штрафной гостей и с лёта пробил в штангу!
'10
Мюллер отлично сыграл в свободную зону на забегавшего Дракслера, которому ударить помешал защитник!
'10
Нойер легко справился с дальним ударом Аль-Муваллада.
'9
Очень хорошая атака получилась у гостей, однако до удара дело так и не дошло.
'8
ГОЛ! Быстрый гол Германии! Саудиты не справились с обычным забросом на Ройса, Марко сделал скидку в центр штрафной на Вернера, а Тимо хладнокровно пробил под перекладину!
'7
Хуммельс зацепился у вратарской за прострел и с разворота пробил в защитника!
'6
Хуммельс опередил Аль-Муваллада и на опыте головой скинул мяч назад на Нойера.
'5
Комбинация Дракслера и Ройса привела к угловому.
'3
Боатенг опасно пробил после навеса Крооса, но мяч задел Хуммельс, который находился в положении вне игры.
'2
Вернер открылся справа и сделал прострел, который уверенно забрал Аль-Маюф.
'2
Киммих неудачно обработал мяч на фланге после сильной передачи Боатенге.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Саудовская Аравия. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.