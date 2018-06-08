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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч завершён! Саудовская Аравия хоть и уступила Германии в контрольном матче, но оставила хорошее впечатление своей игрой. Саудиты временами здорово играли на контратаках и регулярно были близки к тому, чтобы забить, но всякий раз немцев спасало мастерство центральных защитников. Сможет ли оборона России справиться с этой задачей? Узнаем 14-го июня!
'90+2
Саудиты чуть не сравняли счёт! Хуммельс прозевал рывок Аль-Джассима, который выскочил на свидание с тер Штегеном и сделал пас на Аль-Сахлави на пустые ворота, но «десятке» гостей не дали пробить.
'90+1
'90+1
Марио Гомес выскочил на прострел Брандта из положения вне игры.
'89
'87
'87
'84
'84
'83
Пенальти! Хедира в своей штрафной сбил нападающего Аравии, а арбитр сразу же указал на центр!
'82
'82
'82
Аль-Сахлави перехватил мяч на чужой половине и сразу же нанёс удар, пытаясь застать тер Штегена врасплох, но получилось выше ворот.
'81
'81
'79
Брандт немного не успел за классным диагональным пасом партнёра.
'78
Аль-Доссари зацепился за мяч на фланге и заработал аут.
'76
Дракслер прострелил, а Брандт эффектно пробил с лёта, но получилось мимо ворот!
'75
'75
'74
'74
'73
Мюллер почти без сопротивления ворвался в штрафную саудитов и пробил в дальний угол, но Аль-Маюф вновь сыграл на высочайшем уровне!
'71
Аль-Маюф легко справился с ударом Дракслера со штрафного.
'70
Киммиха завалили на газон перед штрафной гостей.
'67
Аль-Шехри разыграл стеночку на границе штрафной Германии, а затем с лёта пробил чуть выше перекладины!
'66
Гюндоган не смог зацепиться за классный заброс Крооса.
'65
Очередная атака Саудовской Аравии была прервана из-за офсайда.
'63
Тер Штеген не смог нормально словить мяч после подачи с фланга, создав небольшую панику в своей вратарской! Повезло, что форварду Аравии не хватило роста, чтобы пробить головой.
'62
'62
'62
'62
'61
Аль-Доссари через центр выскочил на ударную позицию и пробил рядом с дальней штангой!
'59
Гюндоган не смог обыграть Аль-Маюфа, пытаясь переправить мяч в ворота с близкого расстояния!
'58
Аль-Джассим угодил в очередное положение вне игры Саудовской Аравии.
'57
'57
'57
Арбитр остановил розыгрыш углового в исполнении немцев, заметив нарушение в атаке от Хуммельса.
'55
Мюллер развернулся на линии штрафной и опасно пробил в дальний угол, куда вовремя выпрыгнул Аль-Маюф!
'53
Вернер немного не успел за опасным прострелом Киммиха!
'53
Хектор классным финтом ушёл от соперника, поиграв на публику.
'50
Дракслер выскочил на прострел Хектора и пробил низом, но Аль-Маюф среагировал!
'50
Аль-Муваллад забрался в положение вне игры.
'48
Хуммельс придержал соперника после потери мяча в центральном круге.
'47
Мюллер после навеса с углового сделал скидку во вратарскую, куда ворвался Хуммельс, но у защитника «Баварии» не получился удар с ходу.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Германия в своём прагматичном стиле разобралась с Саудовской Аравией ещё в первом тайме. Разница в мастерстве сыграла определяющую роль. Саудиты могут похвастаться неплохими контратаками. Впереди ещё 45 минут хорошего футбола.
'43
'41
Очередной гол Германии арбитры вынуждены были отменить из-за положения вне игры. Странное решение, ведь игрок, находившийся в офсайде, участия в эпизоде не принимал.
'41
Аль-Доссари сместился к чужой штрафной и пробил намного выше ворот.
'39
Аль-Доссари включился в контратаку и сделал прострел, который привёл к неточному удару Аль-Муваллада.
'38
Аль-Муваллад отметился хорошим ударом из пределов немецкой штрафной, но ему немного не хватило точности.
'37
Аль-Маюф успел среагировать на хитрый удар соперника, срезав мяч в штангу своих ворот!
'37
Опаснейший удар Мюллера пришёлся в партнёра по сборной!
'35
Аль-Шахрани подхватил мяч справа и опасно прострелил, но на месте оказался Хуммельс.
'33
Хуммельс упустил соперника в своей штрафной, успев спасти Германию с помощью классного подката.
'32
Вернер из убойной позиции пробил головой рядом со штангой!
'31
Хедира получил мяч в спорном офсайде, но и после свистка Сами пробил мимо ворот.
'30
Аль-Шахрани ускорился справа и сделал опаснейший прострел, но Боатенг вовремя закрыл свою зону, отразив мяч на угловой.
'29
Тони Кроос получил мяч перед чужой штрафной и выдал пас вразрез, но саудиты его перехватили.
'27
Киммих включился справа и сделал подачу, которая чуть не залетела в дальний угол ворот!
'26
У Ройса зафиксировали положение вне игры.
'25
Не засчитан гол Ройса! Хедира выскочил на заброс и сделал скидку, которая привела к голу, но дело в том, что Сами попал в офсайд, поэтому дальнейшие действия были отменены.
'24
Тони Кроос со штрафного исполнил навес на Хуммельса, но Матс проиграл борьбу, позволив гостям отбиться.
'21
Хуммельс отлично перехватил проникающую передачу саудитов.
'20
Вернер в перспективной атаке сделал слишком сильный пас на ход партнёру.
'19
Успокоилась игра умышленной паузой подопечных Йоахима Лёва.
'17
Получилась одна из немногих позиционных атак Германии, в которой немцы потеряли мяч и вынужденно нарушили правила.
'15
Хедира опасно пробил, но закрутить мяч в дальнюю девятку не получилось.
'14
Аль-Шахрани здорово сыграл в отборе, раскусив дриблинг Дракслера.
'13
Аль-Джассим ускорился вперёд и нанёс слабый удар, Нойера таким не пробьёшь.
'11
Ройс подхватил отскок перед штрафной гостей и с лёта пробил в штангу!
'10
Мюллер отлично сыграл в свободную зону на забегавшего Дракслера, которому ударить помешал защитник!
'10
Нойер легко справился с дальним ударом Аль-Муваллада.
'9
Очень хорошая атака получилась у гостей, однако до удара дело так и не дошло.
'8
'7
Хуммельс зацепился у вратарской за прострел и с разворота пробил в защитника!
'6
Хуммельс опередил Аль-Муваллада и на опыте головой скинул мяч назад на Нойера.
'5
Комбинация Дракслера и Ройса привела к угловому.
'3
Боатенг опасно пробил после навеса Крооса, но мяч задел Хуммельс, который находился в положении вне игры.
'2
Вернер открылся справа и сделал прострел, который уверенно забрал Аль-Маюф.
'2
Киммих неудачно обработал мяч на фланге после сильной передачи Боатенге.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Саудовская Аравия. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.