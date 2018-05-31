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Трансляция
С конца
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'45+2
Дубравка вышел довольно далеко за пределы своей штрафной площади, Мартин сблизился с Промесом и выполнил передачу на Пекарика, но при этом голкипер сборной Словакии всё же получил по ногам от соперника. После этого сразу прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма Словакия на своём поле в Трнаве переигрывает Нидерланды 1:0. Начало матча команда Рональда Кумана провела неуверенно и как раз пропустила на восьмой минуте. Далее игра стала уже более равной, но пока Зут и Дубравка выручают свои команды, а где-то и каркас ворот не даёт мячу оказаться в сетке.
'45+1
Куцка с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки сборной Нидерландов смогли отвести угрозу от своих ворот.
'45
Куцка у линии штрафной площади обыграл Проппера и затем пробил под перекладину, Зут в прыжке перевёл мяч на угловой.
'44
Шкриньяр из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади сборной Нидерландов, там никого не оказалось и в итоге Зут спокойно забрал мяч на выходе.
'43
Ван де Бек выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Депай решил попробовать пробить в ближний угол ворот, Дубравка был на месте.
'42
Ван Анхольт получил мяч от Депая на левом углу штрафной площади и сразу пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'41
Гамшик пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'40
Куцка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Зут был на месте.
'39
Гамшик с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, но на этот раз Немец не смог добраться до мяча. Словакия смогла сохранить мяч у кромки поля, атака перешла в позиционную.
'38
Игроки сборной Нидерландов неудачно разыграли угловой и сразу получили на свои ворота контратаку.
'37
Депай со стандарта пробил в угол ворот, но Дубравка в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.
'36
Шкриньяр нарушил правила у своей штрафной площади против Депая. Нидерланды заработали неплохой стандарт.
'35
Промес в центре поля получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, падая Квинси головой задел колено Лоботки, но всё обошлось без травм, форвард сборной Нидерландов готов продолжать игру.
'34
Ван Анхольт с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Дубравке.
'33
Блинд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'32
Ван де Бек с правого угла штрафной площади попытался прострелить в центр, мяч попал в Мазаня и ушёл на угловой.
'31
Промес с левого фланга попытался войти в штрафную площадь сборной Словакии, хозяева поля без всяких проблем в очередной раз перехватили мяч.
'30
Всё нормально с форвардом сборной Словакии, Адам Немец готов продолжать игру.
'29
Немец получил по лицу в борьбе за верховой мяч в штрафной площади сборной Нидерландов с Зутом, вышли на поле врачи сборной Словакии, небольшая пауза в игре.
'28
Куцка нанёс классный удар из-за пределов штрафной площади в угол ворот, но каркас спас Нидерланды от второго пропущенного мяча.
'27
Мазань с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Нидерландов выбили мяч подальше от своих ворот.
'26
Их центра поля также последовал и неудачный заброс в штрафную площадь сборной Нидерландов, мяч в итоге достался Зуту.
'25
Куцка получил по ногам в центре поля от Проппера. Словакия никуда не торопясь разыграла стандарт.
'24
Словакия также довольно плотно обороняется, очень сложно сборной Нидерландов что-то придумать впереди.
'23
Депай с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Шкриньяр вновь был шикарен в отборе.
'22
Депай отыгрался с ван де Беком и попытался с правого угла штрафной площади перевести мяч в центр, но защитники сборной Словакии были внимательны.
'21
С левого фланга теперь последовал заброс в центр штрафной площади сборной Нидерландов, но Мак в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'20
Пекарик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гамшик головой пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'19
Мак с правого фланга сместился немного в центр и выполнил передачу к линии штрафной площади на Немеца, Адам завозился с мячом, его накрыло сразу несколько защитников и мяч отобрали.
'18
Русняк выполнил передачу в центр штрафной площади на Мака, форвард сборной Словакии оказался в небольшом офсайде.
'17
Депай с левого фланга вошёл в штрафную площадь сборной Словакии, но там его всё же накрыл Шкриньяр и мяч перехватил.
'16
Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Депаю, Мемфис при всём желании не смог бы добраться до мяча.
'15
Куцка у своей штрафной площади попал под прессинг со стороны активного Стротмана, пришлось Юраю отыграться вновь со своим голкипером.
'14
А вот теперь Стротман ошибся с передачей в штрафную площадь сборной Словакии с левого фланга, мяч в итоге без всяких проблем забрал Дубравка.
'13
Стротман с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, ван де Бек в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Дубравке.
'12
На правый угол штрафной площади сборной Нидерландов последовала слишком сильная передача на ход Маку, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'11
Словакия после забитого мяча пока продолжает на кураже идти вперёд, такими темпами можно попытаться создать ещё один голевой момент у ворот Зута.
'10
Против де Лигта нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Нидерландов никуда не торопясь разыграли стандарт.
'9
Ну что же, теперь Нидерланды быть может действительно будут более активны, а то уж слишком лениво временами футболисты двигались по полю.
'8
'8
Нидерланды пока по большей части также катают мяч в центре поля, а вот развивать атаку гости не особо спешат.
'7
Нидерланды начинают постепенно перехватывать контроль над мячом, сегодня от команды Рональда Кума по большей части ждут игры первым номером.
'6
Очередной заброс последовал в штрафную площадь сборной Словакии, на этот раз Дубравка спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'5
Обе команды никуда не будут торопиться в товарищеском матче, пока Словакия и Нидерланды просто присматриваются друг к другу.
'4
Из глубины поля последовал длинный заброс на ход Промесу, но Квинси оказался в офсайде.
'3
Стадион в Трнаве сегодня заполнен очень хорошо, посмотреть на матч с Нидерландами собралось немало любителей футбола.
'2
Игроки сборной Словакии спокойно контролируют мяч на своей половине поля, никуда торопиться они не собираются.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Словакия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.