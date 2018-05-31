'45+2

Дубравка вышел довольно далеко за пределы своей штрафной площади, Мартин сблизился с Промесом и выполнил передачу на Пекарика, но при этом голкипер сборной Словакии всё же получил по ногам от соперника. После этого сразу прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма Словакия на своём поле в Трнаве переигрывает Нидерланды 1:0. Начало матча команда Рональда Кумана провела неуверенно и как раз пропустила на восьмой минуте. Далее игра стала уже более равной, но пока Зут и Дубравка выручают свои команды, а где-то и каркас ворот не даёт мячу оказаться в сетке.