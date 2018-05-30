«Это команда хорошего европейского уровня. Пусть на мундиаль она не попала, но всегда претендует на то, чтобы получить путевку на крупный турнир.

Возможно, сегодня тренеры соперника дадут проявить себя новичкам команды, которые выйдут с горящими глазами доказывать свою состоятельность. Есть и звезды, тот же Алаба, который много лет играет в «Баварии». На этом фоне было очень интересно понаблюдать за действиями наших ребят», — рассказал в интервью «Газете.Ru» о сборной Австрии экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков.