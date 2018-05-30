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Довольно легко пропустила сборная России. Первая по-настоящему опасная атака австрийцев завершилась взятием ворот.
Арнаутович пролетел по флангу, издевательски обыграл Владимира Граната и выкатил мяч вдоль штрафной. Шепфу просто оставалось расстрелять ворота Акинфеева. 1:0. Австрия выходит вперед.
Александр Головин обыграл одного защитника соперника, но запнулся на втором. А могло быть очень опасно.
Переполнен стадион, который вмещает около 20 тысяч зрителей. Неплохо для товарищеской (контрольной) игры.
Сбавила атакующий навал сборная России. Борьба в центре поля преимущественно ведется.
Самый звездный австриец на поле Марко Арнаутович решился на дальний удар. Попал в защитника. Мяч остался у нашей обороны.
Сборная России сегодня немного отошла от привычной схемы и играет с четырьмя защитниками. Много атакуют наши ребята. Правда, преимущественно флангами.
Кудряшов прекрасным пасом нашел в штрафной Федора Смолова. Однако форвард «Краснодара» не смог пробить в одной касание. Мяч просто отлетел от его ноги в сторону.
Ударом отвечаем на удар. Самедов бьет из-за штрафной. Мяч пролетает низом. Рядом со штангой. Но выстрел был не очень сильным, стоит признать.
Смолов в простой ситуации потерял мяч перед чужой штрафной. Очень долго думал Федор. Ничего, на чемпионате мира будет лучше.
Встреча проходит на стадионе «Тиволи Ной» в Инсбруке. Именно здесь сборная России проводила два матча бронзового Евро-2008. Проиграла испанцам (1:4) и обыграла Швецию (2:0).
А вот подача с угла поля ничего россиянам не принесла. Австрийский защитник снял верховую передачу.
Заработали штрафной гости. Самедов закрутил мяч на дальнюю штангу. Первым был австрийский голкипер, который весьма коряво перевел снаряд на угловой.
Взяли под контроль мяч футболисты сборной России. Кстати, команда Черчесова сегодня играет в непривычных белых футболках. Трусы — черные.
Начался матч! Поехали!
«Это команда хорошего европейского уровня. Пусть на мундиаль она не попала, но всегда претендует на то, чтобы получить путевку на крупный турнир.
Возможно, сегодня тренеры соперника дадут проявить себя новичкам команды, которые выйдут с горящими глазами доказывать свою состоятельность. Есть и звезды, тот же Алаба, который много лет играет в «Баварии». На этом фоне было очень интересно понаблюдать за действиями наших ребят», — рассказал в интервью «Газете.Ru» о сборной Австрии экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков.
У австрийцев с первых минут будут играть: Хайнц Линднер, Себастьян Предль, Мартин Хинтереггер, Александар Драгович, Штефан Ляйнер, Луис Шауб, Юлиан Баумгартлингер, Алессандро Шепф, Петер Жуль, Флориан Кайнц, Марко Арнаутович.
В нашей команде в стартовом составе сегодня выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Федор Смолов.
Этот матч будет первой проверкой национальной команды России, которая проводит сбор перед чемпионатом мира по футболу. После этого поединка Станислав Черчесов должен будет определится с окончательным списком игроков, которые примут участие в мундиале.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча сборной России с командой Австрии в рамках финальной подготовки к чемпионату мира — 2018.