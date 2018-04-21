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Трансляция
С конца
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'76
Угловой у ворот «Тоттенхэма». Лингард выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'75
Санчес с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Тоттенхэма» оказались первыми на мяче.
'74
Эриксен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'73
Лукаку пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ворм был на месте.
'72
'71
Моура в центре поля нарушил правила против Лукаку. «Манчестер Юнайтед» конечно же никуда не будет торопиться при стандартах.
'70
Алексис Санчес получил по лицу в борьбе за мяч с Дембеле. Начинают игроки закипать, Энтони Тейлор пока всех успокоил.
'69
Против Мина Лингард нарушил правила в центре поля. Игроки «Тоттенхэма» спокойно разыграли стандарт.
'68
'68
'67
Лукас Моура готовится выйти на поле у «Тоттенхэма», совсем скоро мы увидим бразильца в игре.
'66
«Тоттенхэм» перехватил контроль над мячом, но вновь у «шпор» с развитием атаки есть проблемы.
'65
Лукаку получил мяч на правом углу штрафной площади, сместился немного в центр и затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'64
Эриксен с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Погба и улетел в аут.
'63
Теперь уже «Тоттенхэму» нужно прибавлять в атаке, наверняка скоро тренеры будут и какие-то замены проводить.
'62
'62
Мин с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'61
Санчес со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, мяч полетел слишком низко, его без всяких проблем перехватили игроки «Тоттенхэма».
'60
Погба попытался протий вперёд по левому флангу, но его смогли накрыть защитники «Тоттенхэма» и выбить мяч в аут.
'59
Дэвис с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без труда, но игрокам «Манчестер Юнайтед» удалось отбиться.
'58
Кейн со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в Смоллинга и ушёл на угловой.
'57
Эриксен с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Алли немного не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.
'56
Эррера с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лингард не смог зацепиться за мяч.
'55
Если в основное время победителя мы с вами не узнаем, придётся нам с вами и дополнительное время посмотреть, а это уже не очень хотелось бы, особенно по такой игре, что пошла сейчас.
'54
«Тоттенхэм» катает мяч в центре поля, а вот дальше пройти номинальным гостям пока трудно.
'53
Лингард упал в штрафной площади «Тоттенхэма» в борьбе за верховой мяч с Вертонгеном, на пенальти особо это не тянуло, тем более в Англии.
'52
Янг со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» в борьбе за верховой мяч нарушили правила.
'51
Вертонген теперь нарушил правила у своей штрафной площади на левом фланге. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'50
'49
Второй тайм начинается у нас более спокойно, видно, что игроки особо рисковать сейчас не хотят.
'48
Алексис Санчес в борьбе с Триппьером упал неподалёку от ворот «Тоттенхэма», но Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.
'47
Из глубины поля последовала передача на ход Кейну, форвард «Тоттенхэма» оказался в офсайде.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии играют между собой вничью 1:1. Игра пока получается очень бодрой, оба клуба проводят хороший матч и во второй половине мы с вами наверняка ещё увидим забитые мячи, а также множество интересных моментов.
'45+1
Дайер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился рикошет от Смоллинга и только каркас ворот спас «Манчестер Юнайтед» от второго пропущенного мяча.
'45
Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.
'45
Лингард с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Тоттенхэма» выбили мяч к линии штрафной площади, оттуда в касание по воротам пробил Эррера, мяч полетел слишком высоко и на этот раз.
'44
Погба из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Ворм в прыжке перевёл мяч на угловой.
'43
Лукаку пробил по воротам наконец-то, но мяч попал в защитника «Тоттенхэма».
'42
Эриксен с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, де Хеа спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'41
Мин получил мяч на левом углу штрафной площади «Манчестер Юнайтед» от Эриксена и попытался перевести мяч в центр, тот попал в Валенсию и ушёл на угловой.
'40
Санчес выполнил неудачный заброс в штрафную площадь «Тоттенхэма», Ворм на выходе в итоге спокойно забрал мяч в руки.
'39
Алли с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Эррера грамотно сыграл на перехвате.
'38
Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, никто из команд сейчас не хочет получить мяч в раздевалку.
'37
Эриксен выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Мин в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'36
Эриксен со стандарта неудачно выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно отбились.
'35
Погба на правом фланге нарушил правила против Мина. Вновь «шпоры» заработали неплохой стандарт.
'34
Эриксен со стандарта выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Триппьера, но в итоге ничего интересного «Тоттенхэм» так придумать и не смог.
'33
Эррера на своей половине поля нарушил правила против Кейна. «Тоттенхэм» заработал неплохой стандарт.
'32
«Тоттенхэм» пока контролирует мяч, но дальше центра поля «шпоры» как раз не могут продвинуться.
'31
Перешла у нас игра в центр поля, видимо команды сейчас решили выдержать небольшую паузу.
'30
Погба попытался пройти вперёд по левому флангу, но его встретил Триппьер и выбил мяч в аут.
'29
Лингард перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади «Тоттенхэма» и в итоге нарушил правила против Вертонгена.
'28
'28
Лукаку с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лингард не смог головой толком пробить по воротам.
'27
'26
Жозе Моуринью уже также сразу изменился, теперь наставник «Манчестер Юнайтед» стал более спокойным.
'25
Пока очень хороший полуфинальный матч Кубка Англии мы с вами смотрим, команды нам совсем не дают скучать.
'24
'24
Санчес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Погба головой пробил по воротам, мяч попал в защитника «Тоттенхэма».
'24
Ворм сыграл не самым лучшим образом под прессингом и выбил мяч в аут в итоге, но партнёры показали, что всё нормально, игра продолжается.
'23
Янг со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам «Тоттенхэма» удалось отбиться.
'22
Эриксен на своей половине поля нарушил правила против Погба. Игроки «Манчестер Юнайтед» готовятся к стандарту.
'21
Дэвис с углового выполнил подачу к линии вратарской, Валенсия головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'20
Мин с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Валенсию и ушёл на угловой.
'19
Жозе Моуринью пока также очень недоволен действиями своей команды, сильно нервничает наставник «Манчестер Юнайтед».
'18
Алли с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кейн принял мяч и покатил под удар Эриксону, который в касание пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.
'17
Мин с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Джонс здорово сыграл в подкате и выбил мяч подальше от своих ворот.
'16
Триппьер с правого фланга едва не вошёл в штрафную площадь за счёт финта, но Янга подстраховал Санчес.
'15
Против Вертонгена в центре поля нарушили правила. Игроки «Тоттенхэма» никуда не спеша разыграли стандарт.
'14
Очень неплохой стандарт матча пока получается у «Тоттенхэма», успокаиваться «шпоры» как мы видим совсем не собираются.
'13
Мин с левого фланга выполнил опасную передачу на дальнюю штангу, Кейну совсем немного не хватило, чтобы в падении пробить по воротам.
'12
«Манчестер Юнайтед» теперь сразу нужно прибавлять в атаке, а иначе так можно по ходу матча и куда большие проблемы найти для себя.
'11
'10
Матич выполнил передачу на правый угол штрафной площади, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд у Лукаку.
'9
Лингард с углового выполнил подачу к линии вратарской также, «Тоттенхэм» пока продолжает уверенно отбиваться.
'8
Лингард с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, теперь уже Вертонген вынужден был выбить мяч на угловой.
'7
Санчес выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Тоттенхэма» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'6
Эррера выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Триппьер в борьбе с Санчесом выбил мяч на угловой.
'5
Алексис Санчес в борьбе за мяч с Триппьером получил небольшое повреждение, но пока форвард «Манчестер Юнайтед» готов продолжать игру.
'4
Дэвис вновь выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, игроки «Манчестер Юнайтед» на этот раз очень уверенно отбились.
'3
Дэвис с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Погба выбил мяч подальше от своих ворот, но подбор был за «Тоттенхэмом». Последовала передача на левый угол штрафной площади, Мин пробил в ближний угол ворот, Валенсия удачно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.
'2
Эриксен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Джонса и ушёл на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Англии: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.