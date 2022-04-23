Перерыв

Завершен первый тайм! «Сочи» давил первую половину тайма, однако следом «Ахмат» сделал несколько хороших вылазок, одна из которых завершилась голом. И после этого футболисты «Сочи» ничего вразумительного показать не смогли. 1:0!