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Борьба за место в тройке: «Сочи» играет с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 26-й тур. «Сочи» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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@akhmatgrozny/Twitter
В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле играет с грозненским «Ахматом». Сочинцы находятся в одном очке от третьей строчки в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
Перерыв
23 апреля 19:00
Сочи
Сочи
0 : 1
Ахмат
Грозный
31' Садулаев
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

27' Юсупов

31' Садулаев

45' Харин

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Завершен первый тайм! «Сочи» давил первую половину тайма, однако следом «Ахмат» сделал несколько хороших вылазок, одна из которых завершилась голом. И после этого футболисты «Сочи» ничего вразумительного показать не смогли. 1:0!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму. А желтая карточка находит еще одного обладателя — Цаллагов получает предупреждение за грубую игру против Харина. На поле снова врачи.

'45

Пытаются сочинцы что-то придумать, от Нобоа мяч уходит за пределы поля.

'43

После пропущенного гола «Сочи» сейчас выглядит совсем растерянными, очень много неточностей в игре футболистов.

'41

Продолжают давить грозненцы, однако заключительный пас выходит совсем не опасным — мяч оказывается у Адамова.

'39

Сейчас «Ахмат» «подзадушил» соперника, в растерянности находятся футболисты «Сочи». А Трошечкина уронили в центре поля, он по инерции еще и свалил Юсупова.

'37

Но все в порядке с футболистами, могут продолжить игру. А мяч тем временем снова оказывается у Гудиева.

'35

Головами сталкиваются футболисты — Прохин и Садулаев. Весьма неприятно и больно, на поле оказываются медики.

'33

Сочинцы тут же бросаются отыгрывать внезапный для них гол. Мяч в итоге оказывается у Гудиева.

'31

ГОООООООООООООЛ! Вот это да! «Ахмат» открывает счет! Во вторую волну атаки Садулаев перехватывает мяч, обыгрывает в штрафной нескольких соперников и забивает!

'29

Огрызается «Ахмат», но не особо опасно. Защита «Сочи» все контролировала.

'27

Терехов на силу пробивал, но удар заблокировал Садулаев. Но «Сочи» наседает все плотнее. А Юсупов получает первую желтую карточку за опасный подкат — шипами прямо в стопу влетел Уткину.

'25

Макарчук снова отдает вперед, но на своей половине поля высоко встречают соперников грозненцы.

'23

Чуть поопасней выглядит «Сочи». Длинный пас проходит в направлении Кассьеры, но в итоге ничего опасного снова не получается.

'21

Гудиев достает мяч из-под перекладины после удара Макарчука, но и арбитр фиксирует офсайд.

'19

Подталкивал Садулаев Ангбана, сбил его с шага рядом со своей штрафной, и Левников назначает штрафной.

'17

А вот сейчас было реально опасно! Нобоа пробивает после разрыва в линиях «Ахмата», но Гудиев спасает свою команду.

'15

Юсупов хорошо катит мяч на Макарчука, прострел следует в штрафную площадь, и в итоге мяч уходит на угловой.

'13

Из-за боковой в игру вводит мяч игрок «Сочи». Однако атака снова не получилась.

'11

Пытаются со своей половины начать атаку сочинцы, но достаточно вязко играет «Ахмат».

'9

Пока без особо опасных моментов со стороны «Сочи» идет игра, но хозяева поддавливают своих соперников.

'7

«Сочи» вновь рвется вперед, но Ангбан забирается в офсайд.

'5

Провалился сейчас фланг обороны у «Сочи», и грозненский клуб провел достаточно неплохую атаку — мяч пролетел выше перекладины.

'3

Пока игра по большей части идет в центре поля.

'1

Пытаются грозненские футболисты перехватить мяч, но пока «Сочи» держит мяч у себя.

'1

Звучит стартовый свисток! Матч сегодня рассудит Кирилл Левников.

18:55

На поле с первых минут выйдут следующие футболисты:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Прохин, Макарчук, Нобоа, Цаллагов (К), Маргасов, Ангбан, Юсупов, Кассьера.

«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов, Богосавац, Тодорович, Швец, Тимофеев (К), Уткин, Садулаев, Харин, Трошечкин.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! В матче 26-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле встречается с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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