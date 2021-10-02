Биатлонист Бё объяснил нападки на Логинова борьбой за честный спорт

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал слова своего брата Тарьея, который назвал россиянина Александра Логинова мошенником из-за допингового скандала.

По его мнению, его родственник выступает за открытую и состязательную борьбу.

«Получается своего рода битва против Логинова. Но, как говорит Тарьей, мы же просто боремся за чистый спорт.

Говорили ли мы с Логиновым? Нет, он нам не предлагал. Мы призывали его к общению и надеялись, что он выступит перед СМИ, чтобы каждый услышал, что он думает по этому поводу. Возможно, мы бы хотели услышать больше.

Он хранит молчание, и у нас появляются разные домыслы. И как-то смущает, что в итоге он ничего так и не сказал», — приводит слова Бё Dagbladet.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировал слова Бе о Логинове.