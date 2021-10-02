Роднина считает недопустимыми слова Далалояна о машине для Авериной

Депутат Госдумы седьмого созыва Ирина Роднина прокомментировала слова гимнаста Артура Далалояна, выразившего несогласие с решением вручить Дине Авериной BMW X5 за серебро Игр.

«Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента! Зачем это обсуждать? Я считаю, что это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — приводит слова Родниной «СЭ».

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее Артур Далалоян рассказал, что на Олимпийских играх запрещены обезболивающие уколы.