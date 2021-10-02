Полузащитник «Ростова» Норманн назвал недостатки РПЛ в сравнении с АПЛ

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, арендованный клубом «Норвич Сити» из Английской премьер-лиги (АПЛ), сравнил ее с чемпионатом России.

По его мнению, чемпионат Англии является более профессиональным.

«Все очень интересно, весело, но и тяжело. Все начинается с тренировок — как они занимаются в тренажерном зале, что едят. Влиться было немного трудно. Во время матчей я чувствовал, что темп и уровень намного выше, чем в России.

Еще здесь очень следят за питанием, уделяют внимание продуктам с низким содержанием углеводов. Тут много добавок, которые я не привык видеть. В общем, здесь все более профессионально устроено», — приводит слова Норманна TV2.

Напомним, что «Норвич» в шести матчах нового сезона АПЛ потерпел шесть поражений и с нулем очков замыкает турнирную таблицу чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.