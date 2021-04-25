Экс-судья: удаление Ахметова — очень странное решение Кукуяна

Бывший судья Илья Обломов прокомментировал удаление Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Арбитр матча Павел Кукуян показал игроку армейцев прямую красную карточку за фол на Александре Соболеве.

«Очень сложный и спорный эпизод. Если одно решение принимать, то я бы дал желтую в эпизоде с Ахметовым. Игрок ЦСКА был первым на мяче, по сути инициатор контакта — Соболев. Не знаю, почему такое решение выбрали. Особенно, почему такое решение принял Кукуян, который всегда дает бороться. Это немного удивительное решение», — сказал Обломов в интервью Sport24.

На данный момент идет второй тайм, счет в матче открыл Джордан Ларссон.

Напомним, что Ахметов также заработал красную карточку в матче 23-го тура с «Зенитом».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России

Ранее сообщалось, что Ахметов удален в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА.