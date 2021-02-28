Депутат Милонов жестко высказался о победе Большунова на ЧМ-2021
Вадим Балканов
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов прокомментировал победу Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, 24-летний россиянин находился под прицелом норвежских говнооружий, что не помешало ему одолеть всех в скиатлоне.
Чиновник заявил, что Большунов смог доказать факт того, что медведи быстрее лосей, и выразил надежду, что никто не станет осуществлять неспортивное давление на него.
Ранее отец Александра Большунова высказался о победе сына на чемпионате мира по лыжным гонкам в скиатлоне.