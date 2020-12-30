Джикия высказался о роли супруги Федуна в руководстве «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о роли супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, если она является грамотным специалистом и способна демонстрировать хорошие результаты, то ей вполне по силам будет занимать руководящую должность в клубе.

«Совершенно спокойно и нормально отношусь к тем девушкам, которые что-либо делают и чем-либо руководят. Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Егор Титов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).