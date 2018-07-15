СМИ: Райола продвигает трансфер Погба в «Барселону»
Агент полузащитника сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола продвигает трансфер своего клиента в каталонскую «Барселону», сообщает «Советский спорт».
Как передает Mundo Deportivo, Райола провел собрание с представителями каталонского клуба в спортивном комплексе «Барселоны».
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На встрече агент отметил, что Погба не против сменить команду.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду может вернуть Погба.