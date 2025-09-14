Большинство жителей Екатеринбурга проголосовали за Паслера

Больше половины — 58% — жителей Екатеринбурга отдали голоса за Дениса Паслера на выборах губернатора Екатеринбургской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По данным за 2022 год, в выборах губернатора Екатеринбурга участвовали 23,46% горожан, при этом действующего главу региона Евгения Куйвашева тогда поддержали 56,85% избирателей. В 2025 году явка составила 33%.

Предполагается, что такие результаты выгодны действующему мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Отмечается, что власти города «тянули» явку, а в городе были замечены случаи несанкционированной расклейки агитации за Паслера.

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

В период с июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области. В марте 2019 года его назначили исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года политик одержал победу на выборах — за него проголосовали 65,92% избирателей.

8 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с Паслером в Екатеринбурге.

Ранее Паслер обратился к гражданам со словами «Бог даст деточку, даст и денежку».