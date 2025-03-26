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Паслера назначили врио губернатора Свердловской области

Путин подписал указ о назначении Паслера врио губернатора Свердловской области
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Олег Рукавицын/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — отмечается в тексте.

В документе указано, что Куйвашев уходит в отставку по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания.

26 марта Путин встретился с Паслером в Кремле и предложил ему стать врио губернатора Свердловской области. Глава государства назвал регион одним из ключевых, промышленно развитых. Паслер поблагодарил президента за доверие и заявил о готовности приложить все усилия для работы на новом месте. При этом чиновник попросил несколько месяцев на подготовку для работы в Свердловской области.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве. В марте 2019 года он был назначен врио губернатора Оренбургской области. В сентябре того же года Паслер победил на прямых выборах, набрав 65,93% голосов, и с тех пор возглавлял регион.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.

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