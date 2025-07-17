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«Бог даст деточку, даст и денежку»: глава российского региона рассказал о поддержке семей

Губернатор Паслер: бог даст деточку, даст и денежку
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Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер на вопрос о поддержке молодых семей ответил: «Бог даст деточку, даст и денежку». Об этом сообщает местное издание E1.

На пресс-конференции у главы региона спросили, планируется ли расширение областной программы поддержки молодой семьи. Журналист местного СМИ, 23-летний мужчина, рассказал, что в ближайшее время женится, однако детей они с супругой пока не планируют из-за жилищной проблемы — нет квартиры.

Как пишет портал, на данный момент в регионе льготы полагаются только студентам до 23 лет, которые решили жениться и заводить детей.

«Когда мне было 25 лет или поменьше, я рассуждал примерно так же. Семья, надо квартиру, потом дети и все остальное. Один умный человек сказал мне: бог даст деточку, даст и денежку. Вы зря оттягиваете этот момент рождения детей. Мотивация создать условия даст вам новую траекторию для создания условий. Сегодня одна ипотека, но она может вдруг снизиться в два-три раза. И вы сможете взять это жилье. Зря тянете, надо действовать, это отличает настоящих уральцев», — сказал Паслер.

По словам губернатора Свердловской области, за 15 лет количество многодетных семей в области выросло примерно на 50 тысяч. Сейчас их около 70 тысяч. Паслер подчеркнул, что сегодня особенно важно поддерживать студенческие семьи.

Ранее в России раскритиковали идею перевести на бюджет ставших отцами студентов.

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