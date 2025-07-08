В Екатеринбурге состоялась встреча Мишустина и врио главы Свердловской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Об этом пишет РИА Новости.

Мероприятие состоялось в Екатеринбурге. Глава российского правительства 8 июля прилетел в административный центр Свердловской области, чтобы принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Ожидается, что Мишустин выступит с речью на главной стратегической сессии в рамках мероприятия «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

В период с июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области. В марте 2019 года его назначили исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года политик одержал победу на выборах — за него проголосовали 65,92% избирателей.

Ранее Мишустин предложил кандидатуру на должность министра транспорта РФ.