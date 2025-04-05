СМИ: экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, с Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Сначала в Екатеринбурге, а теперь и в Москве.

Процессуальный статус экс-губернатора остается неизвестным.

3 апреля Куйвашев, покинувший пост губернатора Свердловской области на прошлой неделе, воздержался от комментариев по поводу распространившихся сообщений о его возможном задержании.

В марте на должно врио губернатора региона был назначен бывший глава Оренбуржья Денис Паслер. Соответствующую должность ему предлагал президент России Владимир Путин. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве.

Ранее сообщалось, что Кувайшев может перейти в Совфед.