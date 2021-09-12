Помощника пастора подозревают в махинациях на 58 млн рублей

В столице задержали бывшего помощника пастора церкви «Христианская миссия». Мужчину подозревают в том, что, пользуясь репутацией, он одалживал деньги у разных людей, а потом попытался скрыться, сообщает РБК со ссылкой на ставропольское управление полиции.

«Задержание провели сотрудники управлений МВД и ФСБ по Ставропольскому краю», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в течение четырех лет он брал деньги у жителей Ставропольского края, России и других стран, называя разные цели и пользуясь своей репутацией помощника пастора и хорошими отношениями с прихожанами.

«Граждане, безоговорочно доверяя мужчине, передавали ему деньги, суммы которых варьировались от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

Позднее он попытался скрыться в столице. Однако мужчина был объявлен в федеральный розыск: потерпевшие подали в полицию 11 заявлений, а общую сумму ущерба оценили в 58 млн руб.

Ранее были задержаны четверо фигурантов, в том числе один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин — все арестованы и находятся в СИЗО. Кроме того, на их имущество общей стоимостью свыше 110 млн рублей наложен арест. Предварительный ущерб от деятельности платформы составил более миллиарда рублей.

Пирамида привлекала деньги вкладчиков для того, чтобы якобы инвестировать их на фондовые рынки, в криптовалюту и торговые площадки.