В Татарстане мужчина отрезал другу ухо и ноги, а после покончил с собой

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В Набережных Челнах полиция обнаружила тела двух мужчин, пишет пресс-служба СК по региону.

По версии следователей, 14 марта во время ссоры мужчина задушил друга. После этого он положил тело в ванну, отрезал ему ноги и ухо и выкинул останки в мусорку. Потом подозреваемый покончил с собой.

17 марта на предприятии по сортировке мусора сотрудники обнаружили человеческую ногу. Было возбуждено уголовное дело.

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