Члены группировки по производству наркотиков задержаны в Подмосковье

Пять участников организованной преступной группировки, занимающейся производством наркотиков, задержаны в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Сотрудники ФСБ задержали с поличным трех граждан России и двух граждан Украины. При них было обнаружено минимум 66 кг мефедрона и более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические вещества.

Также обнаружено используемое группировкой лабораторное оборудование.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У брянца изъяли более 30 кг наркотиков

— ФСБ пресекла работу крупного интернет-магазина по сбыту наркотиков

— Москва без наркотиков: ликвидирована крупнейшая лаборатория