23 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 апреля в мире отмечают День книги и Международный день английского языка. Христиане продолжают праздновать Пасху. По народному календарю сегодня Терентий Маревный — согласно приметам, в этот день не стоит затевать ссоры и вспоминать обиды. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права

Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. Дата выбрана в память о нескольких великих писателях. В этот день скончались автор «Дон Кихота» Мигель де Сервантес, перуанский писатель и историк Инка Гарсиласо де ла Вега и английский поэт Уильям Шекспир (предположительно, драматург умер в свой же день рождения). Несколько знаменитых писателей родились 23 апреля или близко к этой дате, в частности, Морис Дрюон и Владимир Набоков.

Цель Всемирного дня книги — подчеркнуть роль литературных произведений в сохранении культурных традиций. В этот день по всему миру устраивают книжные ярмарки и выставки. В Каталонии (автономное сообщество Испании) праздник совпал с Днем Святого Георгия, небесного покровителя этих мест. Здесь проводятся грандиозные книжные ярмарки и сохранился обычай дарить розу за каждую купленную книгу.

Международный день секретаря, или День профессиональных административных работников

Праздник появился в США в 1952 году и изначально назывался «Неделя секретарей», позже переименован в «Неделю профессиональных административных работников». Всегда отмечается в среду последней полной недели апреля.

В этот день принято подчеркивать вклад секретарей, ассистентов и офис-менеджеров в работу и успех организации. В России аналогичный праздник отмечают в третью пятницу сентября.

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Международный день английского языка

Праздник учрежден ООН в 2010 году. Дата связана с днем рождения и смерти Уильяма Шекспира, который ввел в английский язык сотни новых слов, например, «gossip» (рус. «сплетни»), «fashionable» (рус. «модный»). На английском языке сегодня говорят более 1,5 млрд человек — это 20% всех людей на Земле. В театрах многих стран в этот день показывают пьесы Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульетта»), а многие школы и университеты организуют образовательные семинары и устраивают конкурсы на знание языка.

День испанского языка в ООН

Как и Международный день английского, праздник испанского языка также учрежден в 2010 году Департаментом общественной информации ООН для поддержки многоязычия и культурного разнообразия. Дата 23 апреля связана с днем смерти Мигеля де Сервантеса, чье творчество стало символом испаноязычной культуры. Сегодня на испанском говорят более 600 млн человек, он занимает четвертое место по распространенности (после английского, мандаринского (китайского диалекта) и хинди). В этот день проходят лекции, выставки и концерты, посвященные испанской литературе и искусству. В Испании и Латинской Америке организуют поэтические чтения и театральные постановки.

День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ

Этот профессиональный праздник учрежден в 2010 году приказом Федеральной службы исполнения наказаний. Дата призвана укрепить взаимодействие между СМИ и уголовно-исполнительной системой. Обычно в этот день работники пресс-служб награждаются грамотами и благодарностями руководства.

День велосипедиста в России

У велосипедистов есть несколько праздников в течение календарного года. Один из них отмечается 23 апреля. Примерно в это время в России начинается велосезон.

Считается, что в этот день в 1801 году крепостной крестьянин Ефим Артамонов представил свое изобретение — прообраз современного велосипеда. Артамонов, работавший на Нижнетагильском заводе, создал велосипед-самокат, или как его называли в старину — костотряс, на двух железных колесах, чтобы облегчить путь домой. Конструкцию вскоре показали императору Александру I, который высоко оценил труд крестьянина.

close Памятник изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову в пешеходной зоне на улице Вайнера в Екатеринбурге Павел Лисицын/РИА Новости

Иностранцы, не знакомые с конструкцией Артамонова, уверены, что велосипед первым сконструировал в 1853 году француз Пьер Мишо, но об этом можно поспорить. Как бы то ни было, велосипед остается одним из самых популярных видов транспорта и спортивного инвентаря.

Какие праздники и памятные даты отмечают 23 апреля в других странах

День детей и национального суверенитета — Турция. Памятную дату учредил в 1921 году государственный деятель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в честь первого созыва Великого национального собрания, положившего начало борьбе за независимость Турции. Он посвятил праздник детям, считая их будущим нации. Дети в этот день заменяют политиков, депутатов, чиновников — от мэров до президента. В школах проходят парады, танцевальные шоу и спортивные соревнования. С 1979 года праздник приобрел международный статус: дети из разных стран приезжают в Турцию для участия в культурном обмене.

Йом а-Шоа, День памяти жертв Холокоста — Израиль. Дата установлена в Израиле в 1951 году в память о шести миллионах евреев, погибших во время Холокоста. Она связана с началом восстания в Варшавском гетто (1943 год), отмечается 27 нисана по еврейскому календарю. В 2025 году Йом а-Шоа начинается вечером 23 апреля и продолжается в течение всего следующего дня. Среди главных традиций — минута молчания, церемония с зажжением свечей, поминальные молитвы и уроки памяти в школах.

День немецкого пива — Германия, Австрия, Чехия. Праздник учрежден в честь «Закона о чистоте пива», изданного баварским герцогом Вильгельмом IV в 1516 году. Закон разрешал использовать для приготовления напитка только ячмень, хмель и воду (дрожжи добавили позже). В современном формате праздник отмечается с 1994 года. В Германии, особенно в Баварии, проводят дегустации, ярмарки и фестивали. В Мюнхене и Берлине пивоварни устраивают экскурсии.

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Церковные праздники 23 апреля

Светлая среда

Светлая среда — третий день Пасхальной недели, посвященный радости Христова Воскресения и объединению верующих в хороводах и праздничных гуляниях. В православии все богослужения в Светлую Седмицу подобны богослужению Пасхи, а Царские врата храмов раскрыты настежь, символизируя победу над смертью.

Народное название Светлой среды — Хороводница. Оно связано с тем, что в старину в этот день молодежь водила хороводы, пела песни и устраивала игры, чтобы скрепить общинные связи и найти себе пару. Другое народное наименование — градовая среда: крестьяне верили, что любой труд в поле в этот день навлечет на посевы бедствия в виде града, поэтому полностью прекращали полевые работы.

По церковной традиции в Светлую Седмицу после литургии совершаются крестные ходы с пасхальными песнопениями и окроплением святой водой, что символизирует очищение души и единение с Христом.

День памяти святого мученика Терентия и его дружины

Святой Терентий и его спутники приняли мученическую смерть в Карфагене при императоре Декии (249–251 гг.), когда вопреки императорскому указу отказались приносить жертвы языческим идолам. Сначала узников морили голодом, затем посадили в камеру со змеями, а позже обезглавили.

В день памяти святого в храмах читают житие мучеников и проводят специальную службу с канонами и величаниями. Верующие в этот день молятся о мужестве в страданиях и о помощи в испытаниях веры, вспоминая зримый подвиг терпения и стойкости святого мученика Терентия и его дружины.

23 апреля Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Флегонта Понгильского, пресвитера;

• мученика Димитрия Вдовина;

• мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских;

• священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.



Католическая церковь 23 апреля вспоминает:



• святителя Адальберта, епископа Пражского;

• святителя Герхарда, епископа Тульского.

close Мучение Терентия и его дружины. Афон (Дионисиат). 1547 г. Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 23 апреля

Терентий Маревный

В народном календаре 23 апреля известен как Терентий Маревный (или Терентьев день) в честь святого мученика Терентия, чье имя в народе соединилось со словом «марево» — дымка или туман, окружающий восходящее солнце. Маревным его называли за весенние распутицы и туманы, характерные для конца апреля. По утрам крестьяне следили за солнцем: если оно всходило в дымке — год обещал быть хлебородным. Если небо было чистым — требовалось в ближайшие дни перепахать и пересеять поле после заморозков или весенних дождей.

Также это был день «кающихся жен»: замужние женщины признавались в семейных прегрешениях, а мужья смиренно принимали исповедь, тем самым укрепляя семейные узы по образцу христианского прощения.

В этот день не рекомендовалось есть горячую пищу, чтобы не провоцировать «горячие» ссоры в семье. Под запретом были масштабные полевые работы, поскольку грязь и туман делали их опасными и малопродуктивными. Не следовало вспоминать обиды и ссоры, чтобы не навлечь на себя проклятье неурожая и семейных неурядиц.

Приметы

Утренний туман — к дождю в ближайшее время.

Ясное утро — к сухому, но холодному лету.

Появление сережек на лещине (орешнике) — признак окончательного отступления последних весенних заморозков.

Если ручьи громко шумят — стоит быть осторожнее на дорогах и опасаться весенних паводков.

Какие исторические события произошли 23 апреля

303 год — римский воин Георгий, позже прозванный Победоносцем, отказался отречься от христианства вопреки приказу императора Диоклетиана. Его обезглавили, а легенды о его подвигах (например, о победе над драконом) сделали его одним из самых почитаемых святых.

1605 год — 16-летний Федор, сын Бориса Годунова, стал царем после смерти отца. Его правление длилось всего 49 дней: народ не доверял Годуновым из-за слухов об убийстве царевича Дмитрия. Федора и его мать убили сторонники Лжедмитрия I, а тело выставили на всеобщее обозрение.

1656 год — Церковный Собор при патриархе Никоне объявил анафему (изгнание, отлучение от церковного общения, высшее церковное наказание за тяжкие прегрешения) тем, кто крестится двумя пальцами вместо трех. Это решение углубило раскол, приведя к гонениям старообрядцев. Многие сжигали себя в скитах, чтобы не предавать веру предков.

1836 год — вышел первый номер «Современника». Журнал основал Александр Пушкин, мечтая о независимом издании. В первом номере опубликовали его «Капитанскую дочку», стихи Жуковского и статьи. После гибели поэта журнал возродили Некрасов и Чернышевский, превратив его в рупор революционных идей.

1857 год — Александр II утвердил государственный герб России: двуглавого орла с коронами, со скипетром и державой в лапах.

1896 год — в Нью-Йорке состоялся первый киносеанс. В город прибыл представитель братьев Люмьер и устроил показ фильмов. Это событие послужило отправной точкой для зарождения голливудского кино.

1913 год — лайнер «Аквитания» спустили на воду в Британии. В Первую мировую он перевозил войска, во Вторую — служил плавучим госпиталем, став единственным лайнером, участвовавшим в обеих мировых войнах.

1965 год — запуск спутника связи «Молния-1». Советский спутник обеспечил телевещание и связь с Дальним Востоком. Он летал по эллиптической орбите, за что получил прозвище «спутник-малярия» — из-за «лихорадочного» графика работы.

2000 год — чеченские боевики устроили засаду под Сержень-Юртом и атаковали колонну 51-го полка ВДВ. Погибли 18 десантников, 12 получили ранения. Несмотря на потери, военнослужащие отразили нападение, позже семерым присвоили звание Героев России посмертно.

2022 год — в штате Имо (Нигерия) из-за нарушений правил безопасности взорвался подпольный нефтеперегонный завод. Погибли более 100 человек, в основном бедняки, собиравшие топливо из поврежденных трубопроводов. Трагедия обнажила проблему нелегальной добычи нефти в стране.

Дни рождения и юбилеи 23 апреля

В 1830 году родился Владимир Жемчужников — русский поэт, один из создателей литературного псевдонима Козьма Прутков (вместе с братьями Алексеем и Александром).

В 1858 году родился Макс Планк — немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии по физике (1918) за открытие квантов энергии.

В 1876 году родился Артур Меллер ван ден Брук — немецкий писатель и идеолог, автор труда «Третий рейх» (1923), который позже вдохновил нацистскую пропаганду. Переводил произведения Федора Достоевского. Покончил с собой в 49 лет, страдая от депрессии и алкоголизма.

В 1891 родился Сергей Прокофьев — советский композитор, автор знаменитых опер, балетов и симфоний. Лауреат шести Сталинских премий и Ленинской премии. Народный артист РСФСР.

В 1928 году родилась Ширли Темпл — американская актриса и дипломат. Была самой высокооплачиваемой актрисой США в период Великой депрессии. Позже работала послом США в Чехословакии и Гане.

В 1957 году родился Павел Смеян — советский и российский музыкант, певец, композитор, актер, с 1994 по 2007 год артист московского театра «Ленком». Исполнил песни и озвучил роли почти в двадцати кинофильмах и мультфильмах. Автор рок-оперы «Слово и дело» по повести А.К. Толстого «Князь Серебряный».

Кто отмечает дни рождения

71 год исполняется Майклу Муру — американскому кинорежиссеру-документалисту, сценаристу и публицисту.

48 лет исполняется Джону Сине — американскому рестлеру, актеру и рэперу, 16-кратному чемпиону WWE.

41 год исполняется Александре Костенюк — российской и швейцарской шахматистке, 12-й чемпионке мира по шахматам (2008–2010).

35 лет исполняется Деву Пателю — британскому актеру, режиссеру и сценаристу индийского происхождения, звезде фильмов «Миллионер из трущоб» и «Лев».