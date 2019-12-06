Российское судно оказалось арестованным в Сингапуре из-за долгов

Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин заявил, что власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое попало под американские санкции, за долги. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда судно пришло в Сингапур, у него отказали вспомогательные двигатели.

«Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник», — рассказал Аникин.

Он добавил, что компания пыталась привезти специалистов из России, но власти Сингапура не пустили их на борт, что привело к долгу за стоянку судна, после чего правительство арестовало корабль.

На данный момент судно арестовано и находится в порту. На борту судна 12 членов экипажа, у которых есть провизия и электричество.

Аникин уточнил, что суд назначен на 17 декабря. До этого времени власти порта берут судно под контроль и никого не будут впускать на борт и выпускать.