Путин пообещал следить за ситуацией в Иркутской области

Президент России Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заверил местных жителей, что будет контролировать восстановление инфраструктуру в регионе.

«Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области.