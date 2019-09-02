Путин пообещал следить за ситуацией в Иркутской области
close
Президент России Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства заверил местных жителей, что будет контролировать восстановление инфраструктуру в регионе.
«Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области.