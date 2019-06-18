Нарышкин обвинил Запад в попытках сделать из людей «биороботов с айфонами»

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин уличил Запад в попытках реализации целей гибридных войн с помощью технологии искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

На международной встрече в Уфе высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он заявил, что на Западе становятся популярными тенденции искажения природы человека.

Нарышкин уверен, что отсюда недалеко до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.

Все ведет к тому, что люди превратятся в разобщенных индивидов с невротическими расстройствами, легко управляемые с помощью айфона, уверен глава СВР.