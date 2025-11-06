Как развивались отношения певца Шамана и Екатерины Мизулиной и почему они расписались в ЗАГСе Донецка

Общественница Екатерина Мизулина официально стала женой певца Shaman — пара поженилась всего через восемь месяцев после того, как перестала скрывать отношения. Но в сети предполагают, что их роман начался гораздо раньше. Как развивалась история любви «самого славянского союза России», рассказывает «Газета.Ru».

История знакомства Shaman и Екатерины Мизулиной

close Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина во время концерта «Ты моя» по случаю празднования Международного женского дня в Москве, 9 марта 2025 года Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Влюбленные познакомились в 2023 году: тогда Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) еще был женат на топ-менеджере компании сотовой связи Елене Мартыновой, а Екатерина Мизулина посвящала время работе. Но как позже рассказала женщина, поводом для встречи стал ее стрим в игре Minecraft, посвященный Дню России. В эфире прозвучала песня Ярослава «Я русский». Эта информация дошла до певца, и он предложил Мизулиной встретиться и пообщаться. Та согласилась. Как и прежде, Shaman выбрал избранницу, которая старше него: их разница в возрасте составляет девять лет.

Первая встреча стала очень удачной: они понравились друг другу и начали общаться по-дружески. В День России Мизулина выложила первое совместное видео с Дроновым, где они вместе пели гимн России. Образы популярных медиаперсон появились в игре Roblox, а в социальных сетях запустился тренд по исполнению гимна страны в позах пары. После этого Екатерина публиковала интригующие кружки, где передавала «особый привет» городу Тамбову. В ответ певец Shaman, у которого там был концерт, передавал привет Москве. За их зарождающимися отношениями следили многие поклонники певца.

Уже в конце ноября 2023 года Екатерина на встрече в «Артеке» призналась, что ей нравятся его песни, а позже поздравила певца видеоприветом из Крыма. Позже они появились в образах Деда Мороза и Снегурочки в Детской клинической больнице им. З. Башляевой в Москве, чтобы поздравить с наступающим Новым годом юных пациентов. Также Мизулина поддерживала связь с Shaman: была на его концерте в Москве, но исключительно как друг. Shaman все еще был женат, а Екатерина публиковала видео с букетами цветов от таинственного поклонника. В 2024 году она почти не упоминала певца в своих социальных сетях и не прокомментировала новость о разводе Дронова.

Первое совместное появление

close Екатерина Мизулина/Telegram

Shaman снова появился на фото с Екатериной Мизулиной в начале января 2025 года. На снимке Екатерина стоит с букетом белых роз, а на фалангах руки Ярослава написано «Катя». Совместное фото спровоцировало новые обсуждения их отношений.

Пара не стала долго хранить тайну. Уже 3 февраля Shaman и Мизулина появились на концерте в школе №1409 в Москве и сделали вид, что целуются. Под крики учеников «Горько!» они склонились друг к другу, и певец закрыл их лица рукой. Но тогда Ярослав говорил, что их связывает лишь любовь к России.

Фанаты пары не сомневались в любовных отношениях певца и общественницы, но скептики называли это не более чем пиар-акцией. Позже пара появилась на рок-опере «Князь Владимир», где Дронов исполнял главную роль, и они сняли совместный клип «Я останусь с тобой».

Когда Shaman и Мизулина перестали скрывать отношения

Об отношениях певец решил объявить публично, а не в соцсетях. 9 марта 2025 года он провел в Москве концерт, где присутствовала и Екатерина. Shaman пригласил возлюбленную на сцену.

«Возможно я сейчас опозорюсь на всю страну, но я как мужчина должен это сказать. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, и мы вместе», — произнес в микрофон Ярослав.

Смеясь, Екатерина подтвердила отношения. Музыкант поцеловал ее на глазах у зрителей. В сети пару мгновенно окрестили «самым славянским союзом» России.

По словам артиста, он решил раскрыть их статус из-за постоянного внимания: пару снимали даже в супермаркетах и выкладывали видео в интернет.

Ярослав рассказывал: сначала они познакомились с родителями друг друга, позже решили съехаться. Дронов продолжил выступать, а Мизулина занялась обустройством дома. Женщина даже изменила график, чтобы чаще проводить время с певцом. Он называет их с возлюбленной «неразлучниками».

«Обычно, когда я готовлюсь к концерту, предпочитаю побыть один. Потому что команда, близкие, родственники все равно высасывают энергию, расходуют твои ресурсы. А Екатерина, не знаю, как это у нее получается, но она наполняет меня!» — удивлялся певец в интервью.

Разумеется, в сети начали гадать, когда же пара свяжет себя узами брака. Ярослав отвечал: торопиться не хочет и планирует сыграть свадьбу летом. Но какого года, не рассказал. Поклонники пары ждали лета 2026 года, но торжественное событие состоялось гораздо раньше.

Свадьба Shaman и Мизулиной в Донецке

close Кадр из видео/Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

В начале ноября в сети распространилось видео из Новошахтинска, где пара сыграла сцену у «Бургер кинга». Там Мизулина кинула импровизированный «букет невесты» девушкам. Но многие сочли это очередной пиар-акцией и не придали ролику значения.

Позже Екатерина Мизулина и Shaman отправились в Донецк на День народного единства, чтобы поздравить жителей с праздником. Екатерина рассказала в соцсетях, что им удалось посетить Военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и пообщаться с учениками лицея № 5, а также увидеть Храм святых благоверных Петра и Февронии.

«Пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили от него благословение на будущее», — написала Мизулина.

Вероятно, встреча с клириком стала мотивом для заключения союза. 5 ноября СМИ опубликовали видео, где Дронов и Мизулина посетили ЗАГС в Донецке.

Там они принесли клятвы друг другу и обменялись кольцами. Жених и невеста отказались от традиционных свадебных нарядов и отдали предпочтение плотным рубашкам цвета хаки, черным брюкам и белой обуви. СМИ предположили, что наряды брачующихся созданы брендом Saint Laurent, а их цена достигает 300 тысяч рублей .

Менял ли кто-то из новоиспеченных супругов фамилию, пока неизвестно.

Свадьба в стиле хаки. Shaman и Мизулина расписались в Донецке Певец Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина стали семьей. Скромная церемония... 05 ноября 18:19

Главным гостем на свадьбе стал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также на церемонии присутствовала военный корреспондент проекта WarGonzo Екатерина Романова и еще несколько человек, чьи имена не разглашаются.

Shaman до знакомства с Мизулиной

Первой любовью певца Ярослава Дронова стала преподаватель народного и эстрадного вокала из Новомосковска Марина Рощупкина. Молодые люди познакомились в 2007 году: тогда Ярославу было 16, а Марине — 22 года. Как позже вспоминал артист, он зашел в музыкальную школу, чтобы передать костюм, и там увидел свою будущую жену. В Рощупкину он влюбился с первого взгляда и не постеснялся познакомиться, несмотря на разницу в возрасте. Марине новый знакомый тоже понравился, и между ними завязались отношения.

close Певец Shaman (Ярослав Дронов) и Марина Рощупкина VK

Хоть родители молодых были против их романа, пара ослушалась старших и поженилась в 2012 году. Через два года у супругов родилась дочь Варя. Чувствуя ответственность за нового члена семьи, Ярослав понимал: нужно зарабатывать больше. Тогда он выступал в клубах и ресторанах, но решил переехать в Москву и активно заняться карьерой. Жену и дочь он взял с собой, но Марина так и не обжилась в столице. Она все чаще ездила по делам в родной Новомосковск и в конце концов призналась мужу: в Москве она чувствует себя некомфортно, а без него все время сидит дома. В 2014 году Shaman уже занял третье место в проекте «Голос» и не был готов бросить сцену ради семьи. Через несколько месяцев пара разорвала отношения. Марина вместе с дочерью уехала в Новомосковск, но Ярослав пообещал часто приезжать, чтобы видеться с наследницей.

«Встречались тайно»: 5 знаменитых мужчин, связавших свою жизнь с супругами старше себя На днях стало известно, что певец SHAMAN вот уже пять лет женат на Елене Мартыновой, которая старше... 15 ноября 08:32

Второй женой певца стала продюсер Елена Мартынова. Shaman познакомился с ней на светском мероприятии в 2017 году. Тогда Елена уже пережила развод с писателем Александром Цыпкиным, построила карьеру топ-менеджера крупного сотового оператора и была готова к новым отношениям. Она первой позвонила певцу под предлогом обсуждения организации концерта, но тот перевел ее звонок на директора. Мартынова решила действовать решительно: написала Ярославу письмо с предложением встретиться и поговорить.

close Shaman (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Химия между парой возникла моментально, и уже на втором свидании Ярослав решил жениться на Елене. В его выборе сомневалась мать: все-таки Мартынова старше Дронова на 14 лет. Но когда познакомилась с невестой, прониклась к ней теплыми чувствами. Пара поженилась в 2017 году.

После свадьбы Shaman продолжил развивать карьеру, и в этом ему помогла поддержка супруги. Позже он рассказывал, что окружение Елены уговаривало ее бросить малоизвестного артиста, но она не поддалась. Хотя певец и сам долгое время скрывал от общественности свою личную жизнь. После выхода песен «Я русский» и «Встанем» на певца нахлынула популярность, но он мало говорил о жене и ребенке от первого брака. Лишь в 2022 году Елена сама раскрыла свою личность, публично поздравив мужа с пятилетием брака.

После того как певец стал больше появляться на публике, в его отношениях заподозрили разлад. Особенно активно обсуждали поцелуй Ярослава в шею Mia Boyka в июне 2024 года, но тогда певец не стал комментировать домыслы. Уже через два месяца он сообщил о разводе, объяснив расставание несовпадением графиков и занятостью. Поклонницы Shaman ликовали и мечтали увидеть себя на месте Елены, но, как оказалось, певец уже был занят.

Личная жизнь Мизулиной до Shaman

Об отношениях Екатерины Мизулиной до появления в ее окружении Shaman почти ничего не известно. В ее аккаунтах не было ни фотографий романтических партнеров, ни упоминаний о семейной жизни. А на вопросы журналистов о семье, супруге или детях Мизулина всегда отвечала уклончиво.

«Личную жизнь не комментирую. О себе я рассказываю мало — работа важнее», — говорила Екатерина.

Чем известна Екатерина Мизулина: конфликты с блогерами и тайна личной жизни Екатерина Мизулина — общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета», заставляющая блогеров... 06 февраля 15:15

Единственное, что удалось узнать — Мизулина очень любит животных. У нее дома жили две собаки и две кошки. А в рабочем кабинете обитают маленькие птички амадины.