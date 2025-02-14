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Shaman и Мизулина опубликовали любовный ролик в День святого Валентина

Певец Shaman выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» с Екатериной Мизулиной
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SHAMAN/VK

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил 14 февраля клип к песне «Я останусь с тобой», в котором Екатерина Мизулина снялась в роли его партнерши. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

По словам Дронова, идея съемок клипа родилась в тот момент, когда все обсуждали инициативу депутатов Госдумы РФ о включении патриотических композиций в школьную программу.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой» в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами. Эта песня как раз на стыке патриотики и лирики: она о верности своей клятве, о любви, стойкости и победе», — поделился артист.

В съемках клипа приняли участие 700 учеников московской школы № 1409. Дронов и Мизулина сыграли пару в рамках сценария – они станцевали медленный танец, во время которого поцеловались. Ролик доступен на VK-видео.

3 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что Shaman сделал вид, что поцеловал Екатерину Мизулину во время концерта в московской школе №1409, из-за чего в СМИ начали появляться предположения об их романе. Позднее Дронов заявлял, что их с Мизулиной объединяет любовь к России.

Ранее сообщалось, что Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов раскрыли секрет счастливых отношений.

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