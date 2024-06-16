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Shaman поздоровался с Mia Boyka поцелуем в шею

Певец Shaman поцеловал артистку Mia Boyka в шею на премии Муз-ТВ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) поздоровался со своей коллегой Mia Boyka, поцеловав девушку в шею. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

В ролике Boyka хвастается перед журналистами кольцом за 300 млн рублей на премии Муз-ТВ. В это время Shaman проходит сзади, а затем, увидев исполнительницу, слегка приобнимает ее и целует в шею. Он здоровается с артисткой и уходит.

Летом 2023 года Mia Boyka выразила симпатию Дронову, назвав его «классным». Тогда певица заявляла, что не была знакома с артистом лично. Затем Shaman прислал девушке букет цветов. Он уверил в интервью, что познакомится с Boyka: «Нормально, обнимемся и поцелуемся».

Певец Shaman женат на бизнесвумен Елене Мартыновой. Супруга автора хита «Встанем» занимает должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «МегаФон», и старше музыканта на 14 лет. Она признавалась, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда, у которого на тот момент «не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги».

У артиста есть девятилетняя дочь Варвара от первого брака с учительницей пения Марией Рощупкиной.

Ранее Хилькевич объяснила, почему сменит дочери имя на свое.

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