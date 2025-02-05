Чем известна Екатерина Мизулина: конфликты с блогерами и тайна личной жизни

Екатерина Мизулина — общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета», заставляющая блогеров нервно перепроверять свои посты в социальных сетях, а рэперов — переписывать тексты. О том, как переводчик с китайского языка стала грозой цифрового пространства и почему у нее возникают конфликты с популярными у молодежи артистами, о тайне личной жизни и ее отношениях с Shaman — в материале «Газеты.Ru».

Биография Екатерины Мизулиной: ранние годы и образование

Ранние годы

Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. Ее родители, Елена и Михаил, сумели построить успешную карьеру каждый в своей сфере. Широкой публике больше известна Елена Мизулина: она начинала как политик в либеральной партии «Яблоко», затем перешла в более консервативный лагерь — «Справедливую Россию». Была депутатом Госдумы нескольких созывов, после этого на протяжении восьми лет (до 2023 года) — сенатором в Совете Федерации.

Отец Екатерины, Михаил Мизулин — кандидат философских наук, в советское время работал в идеологическом отделе обкома КПСС в Ярославской области. Затем стал деканом факультета общественных наук Ярославского университета, позднее — доцентом кафедры политологии и политического управления РАНХиГС.

Екатерина — второй ребенок в семье; у нее есть брат Николай, который старше ее на шесть лет. Об увлечениях и хобби маленькой Екатерины известно немного. По словам самой Мизулиной, она с детства занималась танцами и до сих пор их любит.

Школа и учеба в вузах

В 1991 году семья переехала в Москву, где Елена Мизулина готовилась к выборам в Госдуму, а Екатерина начала учебу в столичной школе. У нее было немного друзей, большую часть времени девочка уделяла образованию и особенно интересовалась гуманитарными дисциплинами.

В 2004 году Мизулина окончила Школу востоковедения и африканистики Лондонского университета, где изучала историю искусств и индонезийский язык. Затем поступила в Московский государственный университет (МГУ им. М. Ломоносова), где изучала английский, немецкий, китайский, французский и индонезийский языки.

Начало карьеры переводчика

Во время учебы Екатерина начала работать переводчиком с китайского языка в официальных российских делегациях. Первую значимую практику она получила на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. В 2010 году Екатерина успешно завершила обучение в МГУ.

Карьера Екатерины Мизулиной

После успешного старта в переводческой сфере Екатерина Мизулина решила пойти по стопам матери и сосредоточиться на общественной деятельности. Она начала консультировать политиков по взаимодействию со СМИ, а затем присоединилась к фонду «Правовая столица», сооснователем которого был ее отец. Там Екатерина занимала должность управляющей. Фонд занимался исследованием рынка, изданием просветительских журналов и решением актуальных проблем в науке и образовании.

close Pavel Kashaev/Global Look Press

В 2015 году Екатерина переключила внимание на волонтерство и присоединилась к «Фонду Святителя Василия Великого», основанного бизнесменом Константином Малофеевым (который также основал консервативно-православный телеканал «Царьград»), и активно участвовала в благотворительных проектах.

В 2018 году Екатерина основала «Национальный центр», который занимался поисково-спасательными операциями для детей и подростков. Проект получил поддержку Рамзана Кадырова и Российского университета спецназа, который открыл программу подготовки волонтеров.

Глава «Лиги безопасного интернета»

В 2017 году Мизулину назначили директором «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ). Эта организация была создана в 2011 году при поддержке МВД и общественных организаций, а целью ее работы была заявлена защита детей и подростков от опасного интернет-контента.

Чем занимается «Лига безопасного интернета»? Основная цель ЛБИ — противодействие противоправному контенту в интернете. Изначально организация могла стать оператором централизованного реестра запрещенных сайтов, однако эту функцию в итоге взял на себя Роскомнадзор.



«Лига безопасного интернета» принимает обращения от граждан по различным вопросам, например, связанным с треш-стримерами, пропагандой порнографии, наркотиков или рекламой онлайн-казино. «Лига» проверяет поступившие сообщения и, при необходимости, передает их правоохранительным органам. Далее решение о характере контента и возможных мерах (блокировка или наложение штрафа) принимаются уже ими. То есть ЛБИ во всем процессе выступает в роли связующего звена между гражданами и правоохранительными органами.



Тогда же Екатерина Мизулина получила первую большую известность. СМИ обратили внимание на дочь известного политика, когда она начала публично поддерживать строгие запретительные меры в интернете. Ее начали упрекать в попытках цензуры и неуважении к свободе слова и самовыражения. Сама Мизулина неоднократно заявляла, что «Лига» всегда «работает на предупреждение», и у организации нет цели всегда блокировать сомнительный контент в сети.

Блокировка ресурсов и платформ — это всегда крайняя и вынужденная мера, когда другой инструментарий исчерпан. Блокировка чего бы то ни было априори не может быть самоцелью, аудитория все равно куда-то перейдет, и там вырастет тот же куст проблем, что и был прежде. Лучше работать на предупреждение, что мы и пытаемся сейчас делать. Екатерина Мизулина Глава «Лиги безопасного интернета»

Под ее руководством «Лига безопасного интернета» разработала ряд инициатив, включая учебные пособия по безопасному интернету и рекомендации для учителей о том, как использовать сетевые ресурсы в обучении.

Цитаты Мизулиной: о чем говорит глава ЛБИ • О безопасности концертов: «Я за порядок и безопасность при проведении концертов. При этом это не должно доходить до крайностей. Проверять всех тотально на наркотики — будет ли от этого польза? Нужно же в первую очередь выявлять распространителей и продавцов».



• Об эвтаназии животных: «Сегодня усыпляют собак, завтра — людей. Это бездушно».



• О блогерах: «Инфоцыгане показывают фейковую жизнь, уклоняясь от налогов».



Роль главы такой организации быстро сделала Мизулину медийной личностью: она активно ведет личный Telegram-канал и ездит с публичными выступлениями по стране. Но, по ее словам, повышенное внимание к ее персоне ей не нравится. Летом 2024 года она призналась в социальных сетях, что устала от своей узнаваемости.

«Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы — везде меня окружают люди. Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать «Легенда!», смущает меня, и сразу образуется толпа. Я это просто уже не выдерживаю, поэтому пока думаю, как быть дальше и как вообще со всем этим жить», — поделилась она.

Конфликты и скандалы

Деятельность Мизулиной вызывает бурную реакцию в медиа-среде, а ее методы «наказания» или «предупреждения» часто становятся предметом резонансных споров среди интернет-пользователей. Несмотря на то, что ни у ЛБИ, ни у ее главы нет никаких реальных властных полномочий, на публичные претензии Мизулиной к создателям контента правоохранительные органы, как правило, реагируют очень быстро.

Конфликт с Элджеем

В июне 2021 года «Лига безопасного интернета» обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, усмотрев признаки пропаганды наркотиков в одном из клипов рэпера. В результате суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей.

Противостояние с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом)

Екатерина Мизулина инициировала проверку интервью популярного журналиста Юрия Дудя, подозревая его, опять же, в пропаганде наркотиков. Дело было передано в правоохранительные органы, и Дудь был оштрафован на 100 тыс. рублей. Дополнительно Мизулина высказывала подозрения относительно иностранного финансирования его деятельности.

Скандал с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом)

Публичное противостояние с рэп-исполнителем Моргенштерном стало одним из самых резонансных в карьере Мизулиной. Обвинения в получении иностранного финансирования и пропаганде деструктивного контента привели к тому, что проверяющие органы внесли его в реестр иностранных агентов, а артист потерял рекламные контракты (к тому моменту он уехал из России).

Вскоре после начала конфликта Екатерина опубликовала видео на котором она выбрасывает огромный букет цветов и говорит, что не принимает подарки «от врагов России». Многие пользователи предположили, что дарителем был Моргенштерн.

В 2024 году Мизулина заявила, что у рэпера больше нет ограничений на возвращение в Россию, и он может вернуться домой. Несмотря на это, музыкант все еще остается за границей.

Противостояние с Оксимироном (признан в РФ иностранным агентом)

Мизулина также критиковала творчество рэпера Оксимирона, обвиняя его в пропаганде сепаратизма. Она призывала проверить артиста на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы».

«Беседы по душам» с Инстасамкой и Scally Milano

Такие звезды соцсетей как Инстасамка и Scally Milano также оказались в поле зрения «Лиги безопасного интернета». Но с ними все прошло по «мягкому» сценарию. Оба лично встретились с Екатериной Мизулиной и после этого публично согласились пересмотреть содержание своего творчества, удалив спорные треки и изменив имидж, чтобы соответствовать требованиям более традиционных общественных норм.

close Telegram-канал «INSTASAMKA»

Противостояние с Даней Милохиным

Одной из наиболее обсуждаемых инициатив стало обращение Мизулиной в министерство обороны РФ с просьбой призвать блогера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил. После этого блогер покинул Россию и уехал в ОАЭ.

Проверка Александра Гудкова

Летом 2024 года Екатерина Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием запретить выступление комика Александра Гудкова, который ведет шоу «Подземелья Чикен Карри» на YouTube. Показ нового выпуска планировался в кинотеатрах ряда российских регионов, но в некоторых из них сеансы были отменены.

Глава «Лиги безопасного интернета» назвала Гудкова «русофобом» за его критику военной операции и обвинила в призывах жертвовать деньги ВСУ. Она также осудила его пародию на песню певца Shaman «Я русский». Однако, по данным Telegram-канал Baza, обвинения в адрес Гудкова основаны на видео, на котором поддерживать Украину призывает совершенно другой человек.

Личная жизнь Мизулиной: тайна за семью замками

Личная жизнь 40-летней Екатерины Мизулиной окутана тайной. Она предпочитает не раскрывать никаких подробностей, в ее аккаунтах в социальных сетях нет ни фотографий, ни упоминаний о семейной жизни. На вопросы о том, если ли у нее муж и дети, она всегда отвечает уклончиво.

Известно лишь то, что она держит двух собак и двух кошек, а в ее рабочем кабинете живут маленькие птички — амадины — в клетках.

Личную жизнь не комментирую. О себе я рассказываю мало — работа важнее. Екатерина Мизулина глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ

Слухи о романе с Shaman

В сети уже давно ходят слухи о романтических отношениях между Екатериной Мизулиной и Ярославом Дроновым, более известным как Shaman, но однозначных подтверждений этому на момент публикации материала не было. Екатерина периодически упоминает Ярослава в своем Telegram-канале и публикует совместные фото. В День народного единства в ноябре 2023 года Мизулина выложила видео, на котором поет гимн России с Shaman.

close Shaman/Telegram

Позже она сообщила, что их образы появились в популярной игре Roblox. В конце ноября Екатерина поздравила певца с днем рождения в своем канале, признавшись, что ей нравятся его песни. А спустя несколько недель написала, что они ее «согревают». Вскоре Shaman порадовал Екатерину букетом цветов и отметил, что они «прекрасно общаются», что еще больше подогрело интерес общественности к их отношениям.

Весь следующий год посты с упоминанием певца в личном Telegram-канале главы «Лиги» практически не появлялись. А в сентябре 2024-го стало известно о разводе Ярослава Дронова с женой — топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой. В октябре певец опубликовал свидетельство о расторжении брака в своих соцсетях.

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Спустя всего несколько месяцев Мизулина и Shaman снова привлекли внимание публики, что вызвало новый виток слухов о том, что их связывают не просто дружеские отношения. В начале января 2025 года Екатерина поделилась в своем канале фотографией с Shaman. На совместном снимке Мизулина держит букет цветов, который, вероятно, подарил ей Ярослав, а на фалангах пальцев артиста написано «Катя».

Мизулина и Shaman поцеловались?

3 февраля того же года Ярослав и Екатерина во время концерта в московской школе № 1409 сделали вид, что целуются на глазах учеников, вызвав у них неописуемый восторг. Под громкие крики «Горько!» певец и общественница склонились друг к другу. Однако Shaman закрыл их лица рукой, поэтому понять, был ли это на самом деле поцелуй, достаточно сложно.

Вскоре по сети разлетелось второе видео, но уже с другого ракурса. На нем было отчетливо видно, что Ярослав и Екатерина лишь изображают поцелуй на публике. Тем не менее такое неоднозначное действие вновь подогрело интерес к паре и создало еще больше сплетен вокруг их «недружеских отношений».

В недавнем интервью Shaman попытался уйти от ответа на вопрос о слухах об их романе. Певец заявил, что их с Екатериной связывает любовь к России, а сам он не ищет вторую половинку, потому что, «если это твое, оно само придет».