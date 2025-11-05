Свадьба в стиле хаки. Shaman и Мизулина расписались в Донецке

Shaman и Мизулина сыграли свадьбу в Донецке в костюмах в стиле хаки

Певец Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина стали семьей. Скромная церемония бракосочетания прошла в Донецке. Возлюбленные отказались от традиционных свадебных нарядов и выбрали стиль хаки. Одним из гостей торжества стал глава ДНР Денис Пушилин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, женился на главе «Лиги безопасного интернета», блогере Екатерине Мизулиной. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале 5 ноября.

«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал Shaman и добавил к сообщению смайлик в виде красного сердца.

Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов и остановилась на лаконичном камуфляжном стиле . Они облачились в рубашки цвета хаки, черные штаны и белую обувь. В ходе церемонии возлюбленные обменялись клятвами и кольцами.

Взяла ли Мизулина фамилию супруга, пока неизвестно.

«Интересует другое: Екатерина Дронова или Ярослав Мизулин?»

— задался вопросом Telegram-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак.

На свадьбе 33-летнего Дронова и 41-летней Мизулиной присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он был замечен на кадрах, которые руководитель «Лиги безопасного интернета» опубликовала в своем Telegram-канале.

Также участником торжества стала военный корреспондент проекта WarGonzo Екатерина Романова. Всего на церемонии присутствовали более десяти человек. Конкретный список гостей не разглашался.

Почему свадьбу сыграли в Донецке?

Дронов и Мизулина приехали в ДНР в преддверии Дня народного единства, чтобы поздравить жителей региона с праздником. Они посетили военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и почтили память участников специальной военной операции.

Кроме того, пара побывала в многопрофильном лицее №5 и подарила образовательному учреждению компьютерную технику, а также полезные материалы для школьников по безопасности в интернете.

«Также в Донецке мы посетили Храм святых благоверных Петра и Февронии, пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили от него благословение на будущее », — поделилась Мизулина.

Перед церемонией в Донецке Дронова и Мизулину заметили в Новошахтинске Ростовской области. Там они устроили импровизированную «свадебную сцену» — оставили свои автографы на капоте автомобиля, после чего Мизулина бросила условный «букет невесты» присутствующим девушкам. Видео этого события опубликовал Telegram-канал «Свита короля».

На пути к третьему браку

Ранее Мизулина не состояла в официальном браке и у нее нет детей. Дронов же уже был женат дважды. В 2012 году он женился на учительнице пения Марине Рощупкиной, которая была старше его на шесть лет. В 2014 году у них родилась дочь Варвара. В 2016-м пара развелась, дочь осталась жить с матерью.

С 2017 года Дронов был женат на пиарщице Елене Мартыновой. В этом случае разница в возрасте составила уже 14 лет. 26 сентября 2024 года Дронов заявил о разводе с Мартыновой (примечательно, что 2024-й, согласно указу президента РФ, был объявлен Годом семьи в России). Артист объяснил такое решение тем, что они «очень занятые люди».

9 марта 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил, что состоит в отношениях с Мизулиной.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну,

но, как мужчина, я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, мы вместе!» — заявил он.

Артист пригласил возлюбленную на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Пара поцеловалась под крики «Горько!» и вспышки фотокамер.

Позже Дронов в интервью «Пятому каналу» назвал себя и Мизулину «парой неразлучников». По его словам, возлюбленная наполняет его энергией, и они не надоедают друг другу.

Только в сентябре Мизулина появилась на премьере фильма «Август» в Москве с кольцом на безымянном пальце.