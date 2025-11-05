Shaman и Екатерина Мизулина «расписались» в Новошахтинске

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «расписались» в Новошахтинске. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Пара посетила местное отделение «Бургер Кинга», где устроила импровизированную «свадебную сцену» — Мизулина даже бросила условный «букет невесты» присутствующим девушкам после того, как знаменитости оставили свои автографы на капоте машины.

«Ждем настоящую свадьбу, эти игры — для детей», — подчеркнули авторы публикации.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Shaman также рассказывал, что намерен сыграть свадьбу со своей избранницей, но не уточнял конкретную дату. Певец называл Мизулину настоящей находкой, признавшись, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график.

