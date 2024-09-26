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Shaman сообщил о разводе

Певец Shaman разводится с Еленой Мартыновой

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e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил «Газете.Ru», что разводится с Еленой Мартыновой. По его словам, решение было совместным.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сказал Shaman.

О возможном разводе Shaman и Мартыновой до этого сообщили Telegram-каналы, ссылаясь на источники в окружении пары.

32-летний певец и 46-летняя топ-менеджер компании «Мегафон» Елена Мартынова женаты с 2017 года.

Ранее певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым.

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