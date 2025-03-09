Shaman назвал Екатерину Мизулину своей девушкой

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время сольного концерта в «Live Арене» объявил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину своей девушкой. Видео опубликовал 360.ru.

На записи женщина стоит рядом с исполнителем на сцене в белом платье и улыбается. Shaman обращается к ней и зрителям и говорит, что как мужчина должен сказать об их отношениях. Певец отметил, что «все гадали», что их связывает.

«Официально заявляю при всех — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе! Что ты на это скажешь?» — сказал он.

Мизулина ответила «да», после чего Shaman исполнил песню «Ты моя».

В сети уже давно ходили слухи о романтических отношениях между ними, но однозначных подтверждений этому долгое время не было. Мизулина периодически упоминала певца в своем Telegram-канале и публиковала совместные фото. В День народного единства в ноябре 2023 года она выложила видео, на котором поет гимн России с Shaman. Позже она сообщила, что их образы появились в популярной игре Roblox. В конце ноября Екатерина поздравила певца с днем рождения в своем канале, признавшись, что ей нравятся его песни. А спустя несколько недель написала, что они ее «согревают». Вскоре Shaman порадовал Екатерину букетом цветов и отметил, что они «прекрасно общаются».

Весь следующий год посты с упоминанием певца в личном Telegram-канале главы «Лиги» практически не появлялись. А в сентябре 2024-го стало известно о разводе Ярослава Дронова с женой — топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой. Спустя всего несколько месяцев Мизулина и Shaman снова привлекли внимание публики, что вызвало новый виток слухов о том, что их связывают не просто дружеские отношения. В начале января 2025 года Мизулина поделилась в своем канале фотографией с Shaman. На совместном снимке она держит букет цветов, который, вероятно, подарил ей певец, а на фалангах пальцев артиста написано «Катя». В недавнем интервью Shaman попытался уйти от ответа на вопрос об их романе. Певец заявил, что их связывает любовь к России, а сам он не ищет вторую половинку, потому что, «если это твое, оно само придет».

Ранее Shaman и Мизулина опубликовали любовный ролик в День святого Валентина.