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«Связалась с пустым местом»: SHAMAN рассказал о поддержке жены

Певец SHAMAN поблагодарил супругу за поддержку в трудные времена

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e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец SHAMAN поблагодарил свою супругу Елену Мартынову за психологическую поддержку в период кризиса в жизни исполнителя. Об этом пишет «СтарХит».

«Она очень поддерживала психологически. Без нее не справился бы… Есть такая фраза: за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Наш случай! Помощь Лены нельзя переоценить», — заверил SHAMAN.

При этом музыкант напомнил, что его супруга была на пике своей карьеры, когда они познакомились — в мире PR Мартынову считают крайне квалифицированным специалистом. По словам звезды, в тот момент многие знакомые его супруги советовали девушке бросить певца.

«Множество разного рода знакомых подходили, крутили пальцем у виска и говорили: «Ты дура? Зачем тебе он нужен?» Мол, связалась с пустым местом. Думаю, Лену это очень обижало и угнетало», — высказался SHAMAN.

SHAMAN поблагодарил супругу за выдержку, которая позволила ей поддерживать своего супруга даже в те периоды, когда у автора хита «Я русский» «ничего не клеилось» в творческом и финансовом плане.

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