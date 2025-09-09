10 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 сентября любители косметики и визажисты могут отметить Международный день макияжа. О важности помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях, напоминает Всемирный день предотвращения самоубийств, который проводится под патронажем ВОЗ и ООН. Из забавных праздничных поводов сегодня особо выделяется День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 сентября

Международный день макияжа

История макияжа уходит корнями в глубокую древность. Например, сурьму для подведения глаз использовали еще в IV тысячелетии до н.э., а в Японии для осветления кожи применяли птичий помет. Этот праздник родился в 2016 году благодаря американскому визажисту и блогеру Джеймсу Чарльзу, который хотел показать: макияж — это не просто косметика, а форма искусства и самовыражения. В этот день люди по всему миру экспериментируют с образами, делятся советами в соцсетях и поздравляют визажистов.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Дата появилась в календаре в 2003 году по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС), чтобы привлечь внимание общества к проблеме суицидов. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно так уходят из жизни около 720 тысяч человек. Ключевая идея дня: самоубийство можно предотвратить, если вовремя оказать человеку помощь. Например, во многих странах действуют «телефоны доверия», где специалисты круглосуточно консультируют людей в кризисных ситуациях. В этот день проходят лекции и общественные акции, посвященные теме психического здоровья.

Международный день гинекологического здоровья

Дата отмечается с 2001 года, она посвящена заботе о женском здоровье — от репродуктивного благополучия до профилактики заболеваний. Известно, что многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому так важны регулярные гинекологические осмотры.

Традиционно 10 сентября акушеры-гинекологи проводят консультации, рассказывают пациентам о важности скринингов. Рекомендованный минимум включает ежегодный осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и ПАП-тест (цитологический анализ, который позволяет выявить предраковые изменения клеток или рак шейки матки на ранней стадии).

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер»

Этот шуточный праздник иронично обыгрывает конспирологические теории о влиянии научных экспериментов на повседневную жизнь. Он возник как ответ на опасения, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может вызвать глобальные катастрофы или необъяснимые явления. В этот день принято обвинять БАК в любых неприятностях — от пробок на дорогах до плохого настроения. А еще это хороший повод включить критическое мышление, научиться не поддаваться панике и проверять информацию.

Хотя праздник считается юмористическим, он привязан к конкретному событию: 10 сентября 2008 года в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) произошел пробный запуск всех участков Большого адронного коллайдера.

Какие праздники и памятные даты отмечают 10 сентября в других странах

Тихий день — Великобритания. Праздник родился как тихий протест против шумового загрязнения: гула машин, навязчивых уведомлений и бесконечного потока информации. Он побуждает отвлечься от внешних раздражителей и сделать жизнь чуть тише и спокойнее. В лондонских парках в этот день группы людей медитируют под сенью деревьев, художники рисуют звуки ветра акварелью, а в кафе можно получить скидку, прошептав заказ.

День наследия американских индейцев — Гайана. Этот колоритный праздник, учрежденный в 2005 году, оживляет древнее наследие коренных народов Гайаны — араваков, карибов и вай-вай. Улицы столицы — Джорджтауна — наполняются ритмами барабанов, под которые танцоры в традиционных нарядах рассказывают историю предков. Гости могут попробовать печеную маниоку, ощутить дым священных трав в ритуале очищения и увидеть, как рождаются узорчатые корзины и деревянные скульптуры.

close Rodman Wanamaker/Buyenlarge/Getty Images

День учителя — Китай. В Китае учитель — особо почитаемая профессия, это наставник, передающий знания и мудрость. Традиции праздника уходят во времена Конфуция, которого считают первым учителем. В этот день ученики дарят педагогам цветы и небольшие подарки, вручают открытки с пожеланиями долголетия и мудрости. Среди обычаев — приглашение учителя на домашний семейный обед. Также практикуются благодарственные чаепития, где ученики лично подносят учителю чай, выражая почтение и признание его заслуг.

Церковные праздники 10 сентября

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих

Православная церковь в этот день вспоминает монахов-подвижников, чьи нетленные мощи покоятся в подземных галереях Киево-Печерской лавры. История Дальних пещер началась с преподобного Феодосия, жившего в XI веке. Он устроил здесь первую подземную церковь в честь Успения Божией Матери. За столетия в этих каменных коридорах сформировалось уникальное сообщество святых: иконописцев, врачевателей, летописцев и молчальников (преподобных святых, которые приняли обет непрерывного молчания на долгие годы в качестве особого духовного подвига).

Сама природа помогала подвижникам: постоянная температура в пещерах +10°C, отсутствие солнечного света и тишина создавали идеальные условия для аскезы. Иноки жили в узких кельях, вырубленных в стенах, а их главным подвигом было «умное делание» — непрестанная молитва. Даже во времена монголо-татарских нашествий пещеры оставались нетронутыми: захватчики боялись подходить к подземному лабиринту.

В Дальних пещерах покоятся мощи более 50 святых. В этот день в их честь в храмах служат особые молебны.

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

Преподобный Савва Крыпецкий пришел на Псковскую землю в XV веке с Афона, неся традиции строгого монашеского жития. Поселившись в глухом болотистом месте, он выкопал себе землянку и начал творить молитвенный подвиг в полном уединении. Местные жители, узнав о подвижнике, стали приходить к нему за духовным советом, и постепенно вокруг него собралась братия. Так возник Крыпецкий монастырь.

Особое почитание святого началось после чудесного исцеления псковского князя Ярослава Оболенского. Правитель, страдавший от слепоты, получил прозрение после молитвы у мощей старца. В советские годы монастырь был закрыт, а в 1990-е возрожден. Мощи преподобного были возвращены в обитель. Паломники приезжают сюда, чтобы помолиться о решении семейных проблем и исцелении болезней.

10 сентября Русская православная церковь также чтит память • преподобного Моисея Мурина, иеромонаха (ок. 400);

• праведной Анны Пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I в.);

• великомученицы Шушаники (Сусанны), княгини Ранской (V в.);

• священномученика Алексия Будрина, пресвитера (1918);

• преподобномучеников Казанских (1918);

• священномученика Александра Медведева, диакона (1918);

• священномученика Николая Георгиевского, пресвитера (1931);

• священномученика Василия Сокольского, пресвитера (1937).



Также это день обретения мощей преподобного Иова Почаевского, игумена (1659).



Народные праздники и приметы 10 сентября

Анна и Савва Скирдники

В празднике Анны и Саввы Скирдников сплетены воедино народные традиции и почитание святых — праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. К этому дню крестьяне завершали уборку хлеба — последние снопы торжественно складывали в скирды, что и дало название празднику.

Хозяйки пекли первый хлеб из муки нового помола, караваи освящали в церкви и раздавали нуждающимся — считалось, что это обеспечит благополучие на весь год. Особое внимание уделяли странникам и нищим — их приглашали за стол и угощали гречневой кашей с грибами.

Согласно обычаям, в праздник не стоило начинать новые дела, особенно связанные с землей — пахать или копать в этот день считалось грехом. Также нельзя было отказывать в помощи и сквернословить — люди верили, что любое злое слово может обернуться неурожаем.

Приметы

Если утром туман стелется по земле — осень будет сухой и теплой.

Журавли летят высоко и не спеша — к мягкой зиме.



Листья на березе начали желтеть с верхушки — весна придет рано.

Гроза в этот день — к поздней и ветреной зиме.

Много желудей на дубе — к снежной зиме и богатому урожаю в будущем году.

close Алена Бжахова/ТАСС

Какие исторические события произошли 10 сентября

1509 год — в Стамбуле произошло землетрясение, известное как Малый Судный день. Подземные толчки разрушили тысячи зданий, включая мечети и дворцы, а число жертв достигло 10 тыс. человек.

1588 год — английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию. Его корабль вернулся с грузом испанского золота и пряностей, добытых в результате грабежа. Кавендиш стал вторым мореплавателем после Магеллана, обогнувшим земной шар. Он умер при попытке повторить плавание два года спустя.

1622 год — в рамках гонений на христиан в Японии произошло Великое мученичество в Нагасаки. Были казнены 52 человека, включая женщин, детей и европейских миссионеров. Их сожгли на костре, а пепел развеяли над морем, чтобы предотвратить поклонение мощам.

1693 год — Петром I заложено первое судно — 24-пушечный корабль «Св. Павел» на верфи в Архангельске. Царь лично участвовал в строительстве, а для работ пригласил голландских мастеров. Событие положило начало регулярному военному судостроению в России.

1894 год — в Лондоне выписан первый штраф за вождение в пьяном виде. Таксист Джордж Смит, выпив «две-три пинты пива», врезался в собственный дом. Штраф 1 фунт стерлингов по курсу 2025 года эквивалентен примерно 15 тыс. рублей.

1940 год — в СССР утверждено положение о паспортах. Документ ввели для горожан, колхозникам паспорта не выдавали, что привязывало их к земле. Система стала инструментом контроля миграции и сохранялась до 1970-х годов.

1941 год — американские сенаторы после показа фильма «Великий диктатор» обвинили Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну.

1943 год — начало Новороссийской десантной операции советских войск: корабли вышли из Геленджика, атаковали вражеские огневые точки и высадили штурмовые группы. В результате операции 16 сентября Новороссийск был полностью освобожден от немецких захватчиков.

1943 год — советские войска освободили Мариуполь в ходе Донбасской наступательной операции. За два года фашистской оккупации было расстреляно около 60 тысяч человек.

1960 год — на Олимпиаде в Риме ранее неизвестный эфиопский бегун Абебе Бикила выиграл марафон, пробежав босиком и установив мировой рекорд. Он стал первым африканским чемпионом в этой дисциплине. На следующей Олимпиаде он повторил успех, уже в обуви.

1961 год — во время Гран-при Италии в аварии погиб немецкий гонщик Вольфганг фон Трипс и 14 зрителей, однако гонка остановлена не была. Это происшествие считается одним из самых страшных за всю историю Формулы-1.

1977 год — тунисец Хамида Джандуби стал последним казненным на гильотине во Франции. Его обвинили в пытках и убийстве подруги и казнили в Марселе. Через четыре года гильотину запретили как символ «варварского прошлого».

1996 год — ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его подписали 184 страны, но вступление в силу заблокировали США, Китай и Иран, не ратифицировавшие документ.

2016 год — открылось Московское центральное кольцо (МЦК). Проект разгрузил метро на 15%.

Дни рождения и юбилеи 10 сентября

В 1839 году родился Чарльз Сандерс Пирс — американский философ и логик, основоположник прагматизма и семиотики.

В 1855 году родился Роберт Иоганн Кольдевей — немецкий археолог, который подтвердил существование библейского Вавилона. Он руководил раскопками 18 лет (1899–1917) и обнаружил висячие сады Семирамиды и ворота Иштар.

В 1872 году родился Владимир Арсеньев — русский исследователь Дальнего Востока, писатель, автор книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» о жизни коренных народов Уссурийской тайги.

В 1899 году родился Вольф Мессинг — советский гипнотизер, психиатр, иллюзионист и артист. Он утверждал, что предсказал смерть Гитлера и спас Сталина от покушения, хотя документальных подтверждений этому нет. Мессинг выступал с психологическими опытами, включая чтение мыслей. Оставил мемуары, которые многие историки считают мистификацией.

В 1912 году родился Херлуф Бидструп — датский карикатурист. Его работы публиковали в советском журнале «Крокодил» и западных изданиях. Бидструп получил Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами» в 1964 году. Рисовал до последних дней, оставив после себя более 5 тыс. иллюстраций и эскизов.

В 1931 году родилась Люсьена Овчинникова — актриса театра и кино, звезда 60-70-х годов, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Девчата», «Двадцать дней без войны», «Большая перемена», «Хождение по мукам» и многих других.

В 1933 году родился Карл Лагерфельд — немецкий модельер, изменивший индустрию моды. Он одновременно руководил Chanel, Fendi и собственным брендом, возродив классические дома. Лагерфельд скрывал настоящий возраст, носил темные очки и перчатки, а его библиотека насчитывала 300 тыс. книг. Умер от рака поджелудочной железы в 2019 году.

В 1964 родился Евгений Белоусов — советский и российский поп-певец, автор песен. Наиболее известные — «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Алёшка», «Облако волос», «Такое короткое лето».

В 1964 году родился Егор Летов (настоящее имя Игорь) — российский музыкант и лидер группы «Гражданская оборона». Его песни, такие как «Все идет по плану», стали гимнами андеграунда.

close Егор Летов Sergey Fedoseev/Global Look Press

Кто отмечает дни рождения

77 лет исполняется Игорю Костолевскому — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.

75 лет исполняется Джо Пэрри — американскому гитаристу и автору песен, одному из основателей рок-группы «Aerosmith».

70 лет исполняется Ларисе Долиной — советской и российской эстрадной и джазовой певице, народной артистке РФ. Обладательница премии «Золотой граммофон» за песню «Погода в доме».

67 лет исполняется Крису Коламбусу — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру. Широко известен по комедиям, фантастическим фильмам, особенно по первым двум частям в киносериях «Один дома» и «Гарри Поттер».

65 лет исполняется Колину Ферту — британскому актеру, обладателю «Оскара», «Золотого глобуса», звезде фильмов «Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс», «Моя ужасная няня», «Король говорит!» и многих других.

57 лет исполняется Гаю Ричи — британскому кинорежиссеру и сценаристу, автору культовых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», а также картин о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим.

53 года исполняется Максиму Виторгану — российскому актеру театра и кино, режиссеру-постановщику.

51 год исполняется Александру Ревве — российскому актеру, комику и телеведущему, создателю персонажа «Артур Пирожков», участнику шоу «Comedy Club».

48 лет исполняется Алексею Панину — российскому киноактеру, известному пьяными дебошами, скандальными выходками и заявлениями. В мае 2024 года был включен в список экстремистов и террористов. Проживает в США, работает курьером.