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Фото

10 удивительных вещей, созданных Карлом Лагерфельдом

Немецкий модельер Карл Лагерфельд родился 90 лет назад

10 сентября культовому немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду могло исполниться 90 лет. За свою полувековую карьеру модельер, отличавшийся феноменальной трудоспособностью, создал коллекции для пяти модных домов, причем в трех из них — Fendi, Chanel и собственном Karl Lagerfeld — он работал одновременно: экспериментируя и при этом сохраняя ДНК брендов, выражая свой стиль, удивляя зрителей необычными местами проведения дефиле и оформлениями подиума.

«Газета.Ru» вспоминает о самых ярких творениях мастера в фотогалерее.

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