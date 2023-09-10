10 сентября 2023, 19:05
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10 удивительных вещей, созданных Карлом Лагерфельдом
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Карл Лагерфельд взял на себя креативное руководство домом Chanel в 1983 году, когда тот находился не в лучшем состоянии и воспринимался как унылая респектабельная классика, интересная только своими культовыми сумками и ароматами. Модельеру удалось вдохнуть жизнь в бренд первой же коллекцией, в которой он не поскупился на смелые эксперименты. Благодаря ему на свет, в частности, появились твидовые костюмы Chanel в разных оттенках красного.
Усилиями Лагерфельда юбки классических костюмов Chanel в 90-е укоротились, причем некоторые из них — самым радикальным образом. Микро-мини — это не новейшее изобретение Миуччи Прады для Miu Miu: еще в 1994-м немецкий модельер Chanel вывел на подиумы супермоделей в юбках классического кроя, но весьма нетрадиционной длины. Например, Клаудиа Шиффер ( на фото) продемонстрировала на показе в Париже розовый жакет из ткани букле — в сочетании с серебристым бра и дерзкой мини-юбкой.
Играя с твидовым костюмом, Лагерфельд сумел совместить в одном образе классическое изобретение основательницы дома Chanel и свадебное платье, главный элемент каждой коллекции. В 1995 году на показе Haute Couture в белых платьях-пальто костюмного кроя и фатах вышли на подиум Клаудиа Шиффер, Надя Ауэрман и Хелена Кристенсен.
Сумки из стеганой кожи были еще одним знаковым изобретением Коко Шанель — Лагерфельд сумел переосмыслить и их. Как насчет красного стеганого вечернего платья? Именно такой наряд — без рукавов, но с воротником-стойкой — вошел в осенне-зимнюю коллекцию Chanel 1999-2000 гг.
Эксцентричные головные уборы вообще занимали важное место в подиумных образах от Лагерфельда. Так, например, Наоми Кэмпбелл в 1995 году вышла на показе коллекции Chanel в маленьком черном платье и шляпке, закрепленной над головой на спицах.
Лагерфельд довел до максимума использование бижутерии (неотъемлемой части стиля Коко Шанель), иногда увешивая моделей цепями и нитями искусственного жемчуга в несколько слоев. Самым ярким примером стал подиумный образ Кристи Тарлингтон, в котором она вышла на показе Haute Couture в январе 1992 года. Шляпка с перьями, серьги с жемчугом, цепи, опутывающие шею, плечи, грудь и бедра, браслеты на обеих руках — и в то же время лаконичное черное платье.
Практически в каждой коллекции Лагерфельда для дома Chanel были прозрачные блузы, платья, юбки – и даже брюки. В 90-е это были вызывающие и прозрачные образы: супермодели выходили на подиум практически с обнаженной грудью. В 2000-х наряды стали скромнее, но прозрачность не исчезла — просто грудь начала маскироваться под вышивкой и украшениями.
С годами в нарядах Лагерфельда пышным цветом распустились всевозможные воланы, рюши, оборки, драпировки, вышивки, кружева, перья — иной раз платья становились похожими на торты или пирожные. Как, например, пудрово-розовое платье, в котором вышла на подиум Лили-Роуз Депп в 2017 году, закрывая показ Haute Couture.
В модный дом Fendi дизайнера пригласили в 1965 году, и впоследствии он заключил с компанией пожизненный контракт (такой же у него был и с Chanel). Римский бренд с самого начала специализировался на изделиях из меха — Лагерфельд и здесь нашел место для эксперимента, принявшись стричь, красить и всячески преображать исходный материал. В 2014 году сильным ходом стало эксклюзивное предложение — брелок с мехом норки, лисы и козла, его вынесла на подиум на показе Кара Делевинь. Спустя месяц в листе ожидания на покупку аксессуара оказалось 600 имен, хотя стоил он более $1,6 тыс.
Модельер Карл Лагерфельд с моделями (слева направо) Карен Малдер, Карлой Бруни, Надей Ауэрманн, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер и Хеленой Кристенсен за кулисами показа Chloe Ready to Wear весна-лето 1995 в рамках Недели моды в Париже, 1994 год
Карл Лагерфельд (1933 — 2019)
10 сентября культовому немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду могло исполниться 90 лет. За свою полувековую карьеру модельер, отличавшийся феноменальной трудоспособностью, создал коллекции для пяти модных домов, причем в трех из них — Fendi, Chanel и собственном Karl Lagerfeld — он работал одновременно: экспериментируя и при этом сохраняя ДНК брендов, выражая свой стиль, удивляя зрителей необычными местами проведения дефиле и оформлениями подиума.
«Газета.Ru» вспоминает о самых ярких творениях мастера в фотогалерее.