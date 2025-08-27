Успение Пресвятой Богородицы: история и традиции православного праздника

Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году, что можно и нельзя делать в этот день

В конце августа православный мир отмечает один из самых светлых праздников — Успение Пресвятой Богородицы, знаменующий окончание земного пути Девы Марии. В отличие от обычного восприятия смерти как траура, этот день наполнен торжеством и надеждой. Как сложилась такая традиция, какова история праздника и в чем его значение для верующих, «Газета.Ru» узнала у священника одного из петербургских храмов, отца Николая.

Когда отмечают Успение в 2025 году

Успение Пресвятой Богородицы — это праздник, напоминающий о победе вечной жизни над смертью, о святости и чистоте, о надежде на встречу с Богом.

28 августа в 2025 году православные христиане отметят Успение

Эта дата фиксированная дата, которая не меняется из года в год. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, который завершается накануне.

В католичестве аналогичный праздник — Успение (Вознесение) Девы Марии — выпадает на 15 августа.

Значение и история праздника Успения Пресвятой Богородицы

Почему праздник получил такое название

Успение — это церковное понятие, которое означает «мирную кончину», или «засыпание». Так в православии называют переход Девы Марии, матери Иисуса Христа, из земной жизни в жизнь вечную. Для верующих это не скорбное событие, а наоборот, радостное, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«День Успения — это день, когда Дева Мария отошла к Господу. Но так как Ее смерть была тихой и безмятежной, то это событие получило название Успение, поскольку больше было похоже на спокойное засыпание. Праздник очень древний, и его праздновали во всей христианской церкви в один день. На Руси этот праздник был очень почитаемым, и во многих городах стояли храмы в честь Успения Пресвятой Богородицы», — рассказал священник.

Предание о смерти Богородицы

Согласно церковному преданию, достигнув преклонных лет, Дева Мария проводила дни в молитвах в Иерусалиме, часто посещая место вознесения Христа на Елеонской горе. Во время одной из таких молитв ей явился архангел Гавриил с ветвью райского древа, возвестивший, что через три дня завершится ее земной путь.

Архангел не только предрек ее успение, но и внял молитве Богородицы о прощании с апостолами — учениками Христа, в тот момент проповедовавшими в разных уголках мира. Чудесным образом все они, кроме апостола Фомы, были перенесены ангелами к ее одру в назначенный час.

Когда настало время, сам Христос в окружении ангельских сил сошел с небес, чтобы принять душу своей матери.

После кончины тело Богородицы было погребено в Гефсимании, близ Иерусалима. Апостол Фома, известный своим сомнением в Воскресении Христа, прибыл туда лишь на третий день. Горюя, что не успел проститься, он уговорил апостолов открыть гробницу, и тогда вместо тела все собравшиеся обнаружили лишь благоухающие пелены, а сама Пречистая Дева явилась им в окружении ангелов со словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни».

Это чудесное событие стало подтверждением ее телесного вознесения на небо и залогом надежды для всех верующих на жизнь вечную.

Успение Богоматери в православии и католицизме

Хотя история Успения не описана в Библии, она подробно изложена в более поздних текстах. Интересно, что и православные, и католики верят в телесное вознесение Богородицы, однако в католической традиции это утверждено как догмат, а в православии остается предметом веры.

Еще одно отличие касается восприятия образа Девы Марии: католики считают ее полностью свободной от греха, в то время как православная традиция чтит ее святость, достигнутую через преодоление соблазнов.

Дева Мария тоже испытывала различные соблазны, но Она их в себе угасила. Так как Успение — это праздник в честь Божьей Матери, то это также и праздник святости, непорочности и чистоты. Николай Савченко священник

Традиции праздника Успения Богородицы

Две недели перед этим двунадесятым праздником (то есть это одно из 12 самых важных (после Пасхи) церковных событий в году) длится Успенский пост.

«Успение — это еще и праздник разговения, то есть начала употребления в пищу скоромной еды, если событие не выпадает на среду и пятницу. А если выпадает, то тогда разговение происходит на следующий день. В этот день обычно готовили мясную пищу», — рассказал отец Николай.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы (уже после Успенского поста) позволяются скромные застолья. Но это не значит, что можно пускаться во все тяжкие и устраивать шумные гуляния, обратил внимание Савченко. Согласно церковной традиции, все должно быть в меру.

Верующим в этот день следует посетить церковь или помолиться дома. Также в праздник Успения принято помогать бедствующим, так как это делала Богородица при жизни.

Служба к Успению Пресвятой Богородицы начинается накануне со всенощного бдения. В день праздника священнослужители проводят литургии в праздничных ризах, а верующие стараются прикоснуться в молитве к иконам с изображением Девы Марии.

Основной цвет праздника — голубой. Однако надо понимать, что в прежние годы у народа не было возможности так разнообразить свою одежду разными цветами, и потому голубой цвет на праздник особенно распространился уже в последние десятилетия. Николай Савченко священник

В народе день Успения знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что именно в эту дату следует дожать последний сноп. Часто односельчане помогали тем, кто по той или иной причине не успевал это сделать.

«В дни празднования Успения уже обычно начиналась жатва яровых. Поэтому раньше Успение было или в начале такой жатвы, или уже как короткий отдых во время жатвы. Это была долгая, тяжелая работа с раннего утра до позднего вечера. Поэтому в этот день особенно не веселились, не пели и не танцевали, может лишь чуть-чуть, так как надо было много работать», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Была еще одна традиция в день Успения среди молодежи — после праздника молодые незамужние девушки и парни начинали выбирать себе пару. Считалось, что в этот период сама Дева Мария благословляет пары на счастливую жизнь.

Приметы на праздник Успения Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы, как и прочие важные праздники, обросло народными приметами и поверьями.

Так, прогулки по утренней росе в день Успения Пресвятой Богородицы считались большим грехом. Холодные капли, выпавшие на траву в утренний час, воспринимали как слезы земли, что оплакивает Божию Матерь. Топтать их было нельзя.

Многие приметы в этот день связаны с погодой. Например, верили, что:

Если в доме и на улице много паутины, значит будет белоснежная зима.

Сильный туман в день Успения — осенью будет большой урожай грибов.

Если в праздник будет солнечная и теплая погода, то бабье лето будет прохладным.

Дождь, ливень и пасмурная погода в день Успения — непогода до конца сентября.