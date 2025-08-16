На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексею Панину пришлось работать курьером в США

Актер Панин стал курьером вместе с дочерью
Алексей Куденко/РИА Новости

Актеру Алексею Панину пришлось работать курьером в США вместе с 17-летней дочерью. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рассказом о своей новой профессии он поддержал другую живущую не в России звезду — актрису Марию Шалаеву, которая работает таксисткой в Париже.

«Знаешь, в какой-то момент мы с дочкой сидели дома. Я говорю: «Так, Нюсь, стоп, а кого мы ждем? Деньги имеют свойство кончаться, время свободное есть», — вспоминает он.

Дочь Панина скачала приложение по доставке еды, и они стали развозить заказы — Панин в качестве водителя, а дочь — курьера.

47-летний актер считает свою работу в доставке временной. По его словам, так он набирается жизненного опыта.

Панин более трех лет прожил в Испании до переезда в США в 2023 году. В США артист сыграл в нескольких спектаклях и снялся в фильме.

44-летняя Шалаева призналась, что устроилась на работу таксисткой, 11 августа. Во Франции она проживает с 2022 года.

В июле в Госдуме назвали условие возвращения в РФ «не натворившим бед» артистам-эмигрантам.

