Физики исполнили мечту средневековых алхимиков на Большом адронном коллайдере

PRC: в ходе эксперимента на БАК удалось превратить свинец в золото

Ученые международной коллаборации ALICE впервые измерили процесс превращения ядер свинца в золото на Большом адронном коллайдере (БАК). За четыре года экспериментов было создано 86 млрд атомов драгоценного металла. Исследование, опубликовано в научном журнале Physical Review C (PRC).

Преобразование (трансмутация) неблагородного свинца в золото было мечтой средневековых алхимиков. Этот давний поиск, известный как хризопея, мог быть мотивирован наблюдением, что тускло-серый и относительно распространенный свинец имеет плотность, близкую к плотности ценного золота.

В новом исследовании команда наблюдала, что при столкновениях ядер свинца, разогнанных до 99,999993% скорости света, их мощные электромагнитные поля вызывают фотон-ядерные взаимодействия. Это приводит к выбросу трех протонов из ядра свинца (82 протона), превращая его в золото (79 протонов). Процесс происходит в 89 тыс. актов трансмутации ежесекундно, но полученные атомы мгновенно распадаются.

Хотя ученым удалось подтвердить правоту древних алхимиков, БАК пока невозможно превратить в машину по производству золота. Экспериментаторам удалось создать лишь 29 триллионных долей грамма металла. Получение одного грамма золота потребует квадриллионов лет непрерывной работы коллайдера.

Открытие команды подтвердило модели электромагнитной диссоциации, критичные для работы коллайдеров и углубило понимание кварк-глюонной плазмы — состояния материи в ранней Вселенной.

Ранее в ЦЕРН представили проект нового гигантского коллайдера для изучения тайн Вселенной.