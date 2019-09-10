«Предсказатель и друг Сталина»: как разоблачили Вольфа Мессинга

Заслуженный артист РСФСР Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в поселке под Варшавой. Согласно книге Надежды Димовой «Вольф Мессинг. Драма жизни великого гипнотизера», он с трех лет страдал от головных болей и лунатизма. С этими недугами ему якобы удалось справиться только с помощью местного знахаря.

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Когда Мессингу исполнилось шесть лет, он поразил окружающих феноменальной памятью, наизусть рассказав свод библейских правил. Взрослые решили направить умение вундеркинда в нужное русло и в девятилетнем возрасте отправили его учиться на священнослужителя. Сам Мессинг воспринял эту идею без энтузиазма и через два года после поступления на учебу сбежал в Берлин. В Германии он брался за любую работу, чтобы добыть средства на пропитание.

Однажды Мессинг упал в голодный обморок, но врачи решили, что он мертв, и отправили тело в морг. Спустя трое суток этот мальчик «ожил» — профессор психиатрии Норман Абель постановил, что это был случай летаргии.

Вчерашний «покойник» удивил Абеля тем, что якобы смог прочитать его мысли, и попросил не обращаться в полицию или приют. Специалист принял решение забрать мальчика к себе и следить за развитием его способностей. Он проводил с Мессингом множество психологических экспериментов, и уже в 16 лет парень начал выезжать на гастроли по Европе в составе цирковой труппы, удивляя публику психологическими фокусами. К началу войны о паранормальных способностях Мессинга знали во многих странах.

Он прибыл в СССР в качестве польско-еврейского беженца в 1939 году и начал выступать в Москве как иллюзионист. Одной из главных визитных карточек Мессинга на протяжении всей жизни был фокус с передачей мыслей на расстоянии. Для того времени подобные выступления были крайне необычными и пользовались большим спросом у советских зрителей.

Но наибольшего внимания всегда заслуживали истории о предсказаниях Мессинга и его близких отношениях с Иосифом Сталиным.

В предвоенное время экстрасенс якобы утверждал, что война между СССР и Германией определенно будет. Историк и писатель Александр Мосякин также вспомнил историю о предсказании Мессинга об исходе битвы под Сталинградом.

«Он сказал, что она закончится поражением гитлеровских войск, что он «видит» плененного фельдмаршала, и назвал дату — начало февраля 1943 года. Его спросили, когда окончится война. Он сказал, что победа будет в 1945 году, и назвал число — дату подписания Акта о капитуляции Германии: 8 мая. Вот два совершенно точных предсказания Мессинга, сделанные в присутствии очень многих людей», — уверял специалист.

По другим источникам Мессинг имел настолько доверительные отношения со Сталиным, что мог без пропуска проходить в Кремль. Согласно известной легенде, в 1950 году он предсказал крушение самолета, на котором в Свердловск должна была лететь хоккейная команда Центрального дома Красной Армии во главе с сыном Сталина Василием. Экстрасенс позвонил Генералиссимусу и потребовал отменить вылет. В результате самолет полетел без Василия и потерпел крушение.

Большая часть теорий и прогнозов, связанных с деятельностью иллюзиониста, появилась лишь после публикации его мемуаров в 1965 году. В них он рассказывал о встрече со Сталиным в Гомеле, а также с Альбертом Эйнштейном в Вене. Однако после проверки было установлено, что Эйнштейн не проживал в Вене в указанные годы, а в списке лиц, контактировавших со Сталиным, его фамилия отсутствует.

«Мессинг рассказывал, что встречался со Сталиным, с Хрущевым, с Гитлером, с дедушкой Фрейдом, с Эйнштейном — все это абсолютное вранье от первого и до последнего слова. Стопроцентное. Так же, как его мемуары. Он был просто талантливый артист эстрады, который научился фокусам», — сказал историк и писатель Александр Мясников.

Позднее было выдвинуто предположение о том, что «мемуары» Мессинга были сфабрикованы заведующим отделом науки «Комсомольской правды» Михаилом Хвастуновым. Эту версию подтвердил бывший научный редактор издания Владимир Губарев, который написал о фальсификации в «Правде.ru» в 2010 году.

«Невольно сегодня Вольф Мессинг становится апологетом невежества, которое стремительно захватывает наше общество. Он был бы огорчен, что способствует этому», — писал Губарев.

В 2009 году на российском телевидении вышел сериал «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», снятый на основе одноименного романа кинодраматурга Эдуарда Володарского. В произведении освещается биография Мессинга согласно его мемуарам.

Накануне 120-летия со дня рождения «мага» в студию «Пусть говорят» пришел его предполагаемый сын Дмитрий Киселев. Мужчина рассказал, что у его матери был кратковременный роман с Мессингом после одного из сеансов.

«Я пришел сюда не за пиаром, не для того, чтобы прославиться и заработать какие-то деньги на этом имени. Я пришел узнать правду, потому что мне это самому интересно», – высказался Дмитрий Киселев в выпуске программы «Пусть говорят».

Ведущий шоу Дмитрий Борисов отметил, что мужчина действительно похож на экстрасенса, но доказать их родство будет сложно.

Несмотря на целый ряд доказательство того, что Мессинг сильно преувеличивал свои способности, и многочисленные разоблачения, его фигура до сих пор привлекает внимание. За последние десять лет в России был снят художественный фильм «Я — Вольф Мессинг», а также сериалы «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и «Сын отца народов» о Василие Сталине, в котором большую роль играет персонаж популярного «менталиста».