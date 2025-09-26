«Бедная Саша», брак с Симоньян и санкции: карьера и личная жизнь Тиграна Кеосаяна

В ночь на 26 сентября скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. «Газета.Ru» рассказывает о его творческом пути и личной жизни.

Детство и юность Тиграна Кеосаяна

close Тигран Кеосаян в эпизоде телевизионной программы «Чтобы помнили» (1994—2003) ОРТ

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в творческой семье. Его мать — Лаура Геворкян — была актрисой, заслуженной артисткой Армении, а отец — Эдмонд Кеосаян — сценаристом и режиссером, снявшим культовых «Неуловимых мстителей». С ранних лет будущий актер был завсегдатаем съемочной площадки и уже в четыре года сыграл первую эпизодическую роль в фильме своего отца «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971). В 1983-м он окончил среднюю школу и начал работать на киностудии «Мосфильм», а спустя год поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Александром Башировым, Ренатой Литвиновой, Иваном Охлобыстиным и Федором Бондарчуком. Во время учебы Тигран Кеосаян снял свою первую картину — короткометражную драму «Солнечный берег» (1988), рассказывающую о солдате, который бежит из армии из-за издевательств. Главную роль в фильме сыграл его однокурсник и близкий друг Федор Бондарчук, впоследствии снявший Кеосаяна в своей дипломной работе — короткометражке «Сон в летнее утро» (1989).

С чего началась карьера Тиграна Кеосаяна

close Кадр из видеоклипа на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» YouTube

Дружба Кеосаяна и Бондарчука переросла в плодотворное сотрудничество: в начале 90-х молодые режиссеры занялись производством музыкальных клипов для звезд российской эстрады. Одной из самых ярких работ тандема стал клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» (1992).

«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. У нее были две песни: «Магадан» и «Посмотри в глаза». Вот вторая, решил я, получится лучше. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Сказал Феде: «Давай». «О, давай», — ответил он. Мне кажется, это был первый Федин клип», — рассказывал об этой работе Кеосаян.

Другими заметными работами Кеосаяна-клипмейкера стали музыкальные видео для Ирины Аллегровой («Войди в меня» и «Я тебя отвоюю»), Михаила Шуфутинского («Соседка»), Игоря Саруханова («Скрипка-лиса»), Дианы Гурцкой («Ты знаешь, мама») и других исполнителей.

Тигран Кеосаян в кино

close Кадр из фильма «Бедная Саша» (1997) «Gold Vision»

В 1992 году Тигран Кеосаян снял свой первый полнометражный художественный фильм «Катька и Шиз», главные роли в котором сыграли Денис Карасев, Армен Джигарханян и Елена Шевченко. Следующей его большой работой стал комедийный сериал «Дела смешные, дела семейные» (1996), рассказывающий о четырех поколениях одной семьи, которая пытается приспособиться к жизни в условиях суровых реалий лихих 90-х. Известность молодому режиссеру принесла новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997) : история о воре-неудачнике Володе Березкине (Александр Збруев), который помогает девочке Саше (Юлия Чернова) ограбить банк ее очень богатой, но вечно занятой мамы Ольги (Вера Глаголева), получила премию ТЭФИ как «Лучший фильм 1998 года». Не менее успешными стали картины Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999) и «Ландыш серебристый» (2000), а также сериалы «Мужская работа» (2001), «Ялта-45» (2011), «Три товарища» (2012) и «Море. Горы. Керамзит» (2014). Всего в фильмографии режиссера более 20 киноработ, последней из которых стала ностальгическая драма о ветеранах афганской войны «Бессмертные» (2021).

Карьера Тиграна Кеосаяна на телевидении

close Тигран Кеосаян и Лолита Милявская во время программы «Международная пилорама», 2017 год НТВ

С начала нулевых Тигран Кеосаян совмещал съемки фильмов и сериалов с работой на телевидении. В 2003-м и 2004-м он был членом жюри музыкального проекта «Народный артист» на телеканале «Россия», с 2007-й по 2009-й — ведущим собственной авторской передачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, а в конце 2009-го вернулся на «Россию», где вместе со своей первой супругой, актрисой Аленой Хмельницкой вел шоу о тайнах семейной жизни звезд «Ты и я». В конце 2011 года режиссер ненадолго вновь оказался на РЕН ТВ с авторской передачей «Хватит молчать», после закрытия которой почти на пять лет пропал с телеэкрана.

В сентябре 2016 года Тигран Кеосаян вернулся в эфир: режиссер стал ведущим сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, последний выпуск которого вышел в эфир 21 декабря 2024-го.

Общественная позиция Тиграна Кеосаяна

close Генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский (слева) и режиссер Тигран Кеосаян перед презентацией сборника рассказов «Черные глаза» главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян в Bolshevik Event Hall в Москве, 2019 год Илья Питалев/РИА Новости

В конце февраля 2022 года Тигран Кеосаян был включен в санкционные списки Евросоюза из-за позиции по Украине. Впоследствии режиссер попал также под персональные санкции Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, самой Украины. А летом 2022 года МИД Казахстана признал Кеосаяна персоной, нежелательной для въезда в страну. На все эти меры режиссер реагировал в свойственной ему манере: «Санкции — невидимые ордена. Санкции получил за то, что я говорил, за то, что думал, это большая роскошь».

Личная жизнь Тиграна Кеосаяна

close Тигран Кеосаян с женой, актрисой Аленой Хмельницкой на церемонии вручения «Серебряных калош» за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе, организованной радиостанцией «Серебряный дождь», 2004 год Федор Савинцев/ТАСС

Со своей первой женой, актрисой театра и кино Аленой Хмельницкой, Тигран Кеосаян познакомился в начале 90-х: молодые люди часто пересекались на съемках, но их отношения не выходили за рамки дружеских. Все изменилось, когда режиссер предложил актрисе сняться в одном из его проектов.

«Однажды Тигран предложил сняться у него в рекламе. Рабочие отношения быстро переросли в близкие. Мы поселились у меня на Смоленке и вскоре уже готовились к свадьбе», — рассказывала Хмельницкая в интервью «7 Дням».

В 1993 году влюбленные поженились, а спустя год у пары родилась дочь Саша. В одном из интервью актриса признавалась, что они с Кеосаяном всегда хотели второго ребенка, но из-за постоянных съемок долгое время «не занимались этим вопросом». В 2010 году у супругов родилась вторая дочь Ксения, а спустя всего два года Хмельницкая и Кеосаян расстались. В 2013-м у Кеосаяна и журналистки Маргариты Симоньян родилась дочь Марьяна, а в 2014-м — сын Баграт, и в том же году был оформлен развод режиссера с Хмельницкой. В октябре 2019-го — дочь Маро, а в марте 2022 года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян официально стали мужем и женой.~ В начале 2024 года старшая дочь Кеосаяна Александра родила мальчика, которого назвали Гаспаром.

Проблемы со здоровьем и смерть Тиграна Кеосаяна

close Режиссер Тигран Кеосаян во время прощания с Владимиром Сунгоркиным, 2022 год Валерий Шарифулин/ТАСС

О том, что у Кеосаяна есть проблемы с сердцем, стало известно в январе 2008 года: тогда режиссер был госпитализирован в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии в предынфарктном состоянии, где врачи провели ему операцию по установке стента в артерию для восстановления кровотока. Спустя два года, в июне 2010-го, Кеосаян вновь попал в больницу с диагнозом «острый инфаркт». Во время повторной операции медики установили Кеосаяну еще несколько стентов, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

8 января 2025 года супруга режиссера Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она в своем Telegram-канале.

26 сентября 2025 года Симоньян сообщила, что ее муж скончался. Ему было 59 лет.