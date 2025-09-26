На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

На 60-м году жизни скончался режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября, не приходя в сознание, об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.

4 января Кеосаяну исполнилось 59 лет, но через несколько дней стало известно, что в конце декабря 2024 года он пережил клиническую смерть и впал в кому. В этом состоянии он пробыл более 9 месяцев.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян.

Мать Кеосаяна два года назад потеряла своего старшего сына. В 2008 и 2010 годах у Тиграна Кеосаяна уже были инфаркты.

Тигран Кеосаян родился в семье режиссера и актрисы. Его отец снял «Неуловимых мстителей». Он решил продолжить семейную династию и выучился на режиссера во ВГИКе. Во время учебы Кеосаян начал дружить с однокурсником — режиссером Федором Бондарчуком, они вместе занимались производством музыкальных клипов и рекламных роликов.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

У режиссера остались пятеро детей. Две дочери от брака с актрисой Аленой Хмельницкой и две дочери и сын от брака с Маргаритой Симоньян.

