«Три инфаркта, семь стентов, кардиостимулятор». Что было с Кеосаяном до клинической смерти

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом в ночь на 9 января сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она напомнила, что у Кеосаяна давние проблемы с сердцем. Подробнее о состоянии здоровья телеведущего — в материале «Газеты.Ru».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Она отметила, что некоторое время держала это в тайне, но после ряда звонков журналистов решила опубликовать новость в своем Telegram-канале.

«Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян.

Она также рассказала, что два года назад мать Кеосаяна потеряла старшего сына — 61-летнего Давида — и очень тяжело переносит болезнь Тиграна. Симоньян попросила подписчиков помолиться за здоровье ее супруга.

close Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян перед началом пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2024 год Кристина Кормилицына/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня», что Симоньян каждый день ездит к мужу в больницу и проводит с ним много времени.

«И это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. Он в больнице, где находятся по случайности и мои подопечные из фонда. Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак.

По данным Telegram-канала Baza, 59-летний режиссер находится в больнице с конца декабря — и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В Кремле выразили надежду на скорое выздоровление Кеосаяна — об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 января на брифинге.

«Тигран Кеосаян — это мой друг. Он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС.

О проблемах с сердцем Кеосаяна стало известно 16 января 2008 года, когда 42-летнего режиссера госпитализировали в предынфарктном состоянии в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

«Тигран в предынфарктном состоянии был госпитализирован <...> Ему была сделана срочная операция», — сообщили тогда «Известия» со ссылкой на пресс-службу РЕН ТВ, где Кеосаян вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном». Во время его отсутствия в эфир выходили записи выпусков шоу, сделанные «про запас».

По словам руководителя пресс-службы телеканала, оптимизма Кеосаяну тогда было «не занимать»: «Когда мы с ним говорили, он еще раз повторил свою фразу, которую он каждый вечер произносит в эфире: «Наше с вами завтра будет точно лучше, чем сегодня. Надеюсь, что очень скоро мы встретимся в эфире».

Согласно сайту kp.ru, в 2008-м Кеосаяну провели стентирование — в артерию вставили специальный каркас, который расширяет просвет и обеспечивает нормальный кровоток. Однако через два года проблемы с сердцем возобновились: в конце июня 2010-го режиссер перенес инфаркт миокарда. Тогда радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что Кеосаян почувствовал себя плохо еще в середине июня и обратился к врачам НИИ им. Бакулева. Операция была успешно проведена 29 июня.

А 7 июля 2010 года Кеосаян во второй раз стал отцом — актриса Алена Хмельницкая, с которой он официально развелся в 2014-м, родила дочь Ксению. Она рожала во Франции, пока супруг находился в московской больнице.

close Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая, 2007 год Алексей Никольский/РИА Новости

В СМИ сообщается о двух инфарктах Кеосаяна, однако сам он утверждал, что их было три.

«Я — человек за 50, с тремя инфарктами, с семью стентами, с кардиостимулятором», — заявил ведущий в интервью в 2022 году.

В том же интервью Кеосаян признался, что его здоровье подкосили в том числе съемки фильма «Бедная Саша»: «Когда нам с Давидом предложили снимать «Бедную Сашу», мы даже не думали, что нельзя снять кино за 18 дней полнометражное. Мы 18 сентября начали снимать, а 27 декабря была премьера фильма. Мы по 22 часа снимали. Потом я слег с мерцательной аритмией к [кардиологу] Чазову Евгению Ивановичу».

А еще в 2019-м супруга Кеосаяна сетовала в эфире шоу «Секрет на миллион», что режиссер не может избавиться от курения. «Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», — говорила она, обращаясь к мужу.

close Режиссер Тигран Кеосаян во время прощания с Владимиром Сунгоркиным, 2022 год Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссерскую карьеру Кеосаян начал в 1992 году, в его фильмографии около 20 работ. Он снял такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и прочие. Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.

В 1993 году он сыграл свадьбу с актрисой Аленой Хмельницкой. В их союзе родились две дочери — Александра в 1994-м и Ксения в 2010-м. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро. В начале 2024 года Кеосаян стал дедом — его дочь Александра от Хмельницкой родила сына. Мальчика назвали Гаспаром.